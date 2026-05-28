Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

Pico y Placa Medellín

domingo

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

Así es el drama que enfrentan los franquiciados de Lili Pink desde hace casi un mes

Los franquiciados vinculados a Fast Moda alertaron sobre una creciente crisis por la falta de mercancía en tiendas de Lili Pink, una situación que estaría poniendo en riesgo la operación y continuidad de varios puntos de venta en el país.

    La Sociedad de Activos Especiales reporta que ha recibido 87 solicitudes para terminar los contratos de arrendamiento de locales de la marca Lili Pink. FOTO: El Colombiano.
Diario La República
hace 2 horas
Hace casi un mes comenzó el calvario para decenas de franquiciados de Lili Pink. Desde que la Fiscalía inició operativos en tiendas de la empresa por presuntos actos de contrabando y lavado de activos, el día a día de muchos operadores se convirtió en una pesadilla que hoy empieza a pasarles factura, no solo en la caja de las tiendas, sino también en la continuidad de sus negocios.

Algunos aseguran que propietarios de locales ya les están pidiendo los espacios por temor a una posible extinción de dominio.

La presión financiera, jurídica y operativa ha escalado a tal punto que varios franquiciados consideran que la sostenibilidad de sus tiendas no aguantaría más de 20 días o, en el mejor de los casos, un mes más, convirtiendo la situación en una bomba de tiempo para la operación.

A esto se suma otro frente crítico, la terminación anticipada de contratos de arrendamiento.

“El agravante que yo tengo es que a mí también ya me están pidiendo los locales por terminación de contrato. Estoy inventando un montón de excusas, pero es directamente porque los dueños tienen miedo de una extinción de dominio. A mí ya me toca cerrar tres locales en menos de dos meses”, aseguró uno de los franquiciados, quien pidió reserva de su identidad por la sensibilidad del caso.

La República consultó a la gerencia de franquicias de Lili Pink & YOI sobre las preocupaciones relacionadas con la terminación de contratos por parte de propietarios de locales comerciales.

Frente a esto, señalaron que “a quienes se han comunicado con nosotros les hemos brindado el acompañamiento correspondiente desde la parte legal”; sin embargo, al ser consultada sobre el alcance específico de ese apoyo, no entregó mayores detalles.

La carga económica y la falta de mercancía de los franquiciados

No obstante, uno de los franquiciados aseguró que, tras informar a la compañía que algunos arrendadores ya le estaban pidiendo los locales, la recomendación recibida fue enfrentar los procesos por la vía jurídica.

Según explicó, esto representa una carga económica difícil de asumir en medio de la coyuntura actual.

No nos están enviando absolutamente nada de mercancía. Hay algunos franquiciados a los que les mandan 60 unidades o 36 unidades. Ayer, por ejemplo, a mí me llegaron algunas unidades a la tienda, pero eso es de lo que realmente no se está vendiendo. Es como acabar los saldos de manera brusca, sacando producto de las tiendas propias para darnos una especie de reposición, pero realmente no es mercancía nueva”, aseguró otro franquiciado.

Por otra parte, los operadores aseguran que la presión sobre los costos y las condiciones del negocio también está afectando seriamente la sostenibilidad de las tiendas.

Aunque señalaron que recientemente Fast Moda les aumentó la rentabilidad de las franquicias, los números siguen siendo motivo de preocupación.

“Cuando empezamos operación con ellos hace 10 u 11 años, la rentabilidad que nos ofrecieron para el modelo de franquicia era de 37%. El año pasado, abruptamente, nos la redujeron a 35%. A partir de lo que sucedió con la toma de la SAE a la empresa, nos la ajustaron nuevamente a 37%, aduciendo que era una ayuda por el incremento del salario mínimo y todo esto. Pero realmente el ajuste se dio ahora, después de lo de la incautación”, explicó otro de los consultados.

El lío con los contratos de arrendamiento

La SAE, que maneja solo el tema de las tiendas bajo propiedad de Fast Moda y no las franquicias, aseguró que ha recibido 87 solicitudes presentadas por empresarios y operadores de centros comerciales orientadas a la terminación unilateral de contratos de arrendamiento de locales donde funcionan establecimientos de la sociedad Fast Moda, operadora de las marcas Lili Pink y Yoi.

Además, reportó 23 requerimientos relacionados con solicitudes de aclaración de información respecto al proceso de extinción de dominio.

