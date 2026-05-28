Así es el drama que enfrentan los franquiciados de Lili Pink desde hace casi un mes

Hace casi un mes comenzó el calvario para decenas de franquiciados de Lili Pink. Desde que la Fiscalía inició operativos en tiendas de la empresa por presuntos actos de contrabando y lavado de activos, el día a día de muchos operadores se convirtió en una pesadilla que hoy empieza a pasarles factura, no solo en la caja de las tiendas, sino también en la continuidad de sus negocios.
Algunos aseguran que propietarios de locales ya les están pidiendo los espacios por temor a una posible extinción de dominio.
La presión financiera, jurídica y operativa ha escalado a tal punto que varios franquiciados consideran que la sostenibilidad de sus tiendas no aguantaría más de 20 días o, en el mejor de los casos, un mes más, convirtiendo la situación en una bomba de tiempo para la operación.
