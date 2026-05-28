Las evidencias contra cuatro policías que van a juicio por red corrupta a favor de “Papá Pitufo”

La Fiscalía llevará a juicio a dos generales, un mayor retirado y un intendente de la Policía señalados de actuar como presuntos “socios” de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, considerado uno de los mayores contrabandistas del país. Según el ente acusador, los uniformados habrían permitido el ingreso de mercancía de contrabando por el puerto de Cartagena a cambio de sobornos, facilitando así las operaciones de la organización criminal. La revista Semana dio a conocer detalles de la audiencia preparatoria de juicio, en la que el Juzgado Quinto Especializado de Bogotá avaló varias de las pruebas documentales, testimoniales y técnicas presentadas por la Fiscalía.

El agente encubierto y los videos clave

Uno de los pilares de la investigación son los informes elaborados por un agente encubierto que logró infiltrarse en la organización de “Papá Pitufo”. Entérese: Traslado de oficiales que han estado en investigaciones contra Papá Pitufo despierta polémica en la Policía Durante la audiencia, el juez autorizó la reproducción de dos videos contenidos en DVDs identificados como “Marzo 2024 parte uno y dos”, que serán usados en el juicio oral. “Como testigo de acreditación y/o el testimonio del agente encubierto se podrán reproducir en juicio oral los dos videos contenidos en los dos DVD marcados como ‘Marzo 2024 parte uno y dos’”, señaló el despacho judicial en el informe citado por Semana. Entre las pruebas más relevantes aparecen conversaciones extraídas de una aplicación de mensajería en las que, según la Fiscalía, participaron integrantes de la red de contrabando. El juez autorizó incorporar al juicio capturas de pantalla de conversaciones sostenidas el 17 de octubre de 2023 entre Diego Marín Buitrago y contactos identificados como “CR-Costa Rica”, “el Caleño” y “Pacho”. De acuerdo con la Fiscalía, dichas conversaciones revelarían cómo se coordinaban pagos ilegales a funcionarios públicos y miembros de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) en Cartagena para permitir el paso de mercancía de contrabando. Fotografías y videos de supuestos sobornos. Lea también: Abogado de “Papá Pitufo” confirmó que sí se reunió con Petro en Bogotá: “Lo anormal es que lo nieguen” La Fiscalía también presentó fotografías y videos grabados en establecimientos comerciales de Cartagena donde, presuntamente, se realizaban pagos de sobornos para facilitar el ingreso de mercancía ilegal. Estas evidencias fueron admitidas durante la audiencia, en la que el proceso judicial se extendió por cerca de cinco horas.

Las pruebas rechazadas por el juez

No todas las evidencias propuestas por la Fiscalía fueron aceptadas. El juez rechazó 34 imágenes incluidas en un informe ejecutivo del 23 de octubre de 2023, relacionadas con consultas públicas realizadas en Google sobre sedes de la Policía Fiscal y Aduanera en Cartagena y sobre funcionarios presuntamente vinculados al caso. “El despacho acogerá la oposición de la defensa técnica, y por eso inadmitirá a la Fiscalía la incorporación de las 34 imágenes (...) por impertinente y revestir escaso y prácticamente nulo valor probatorio”, indicó el juez. Lea también: Factcheck: Petro niega reunión con fichas de “Papá Pitufo”, ¿existió el encuentro? El funcionario judicial cuestionó además la falta de sustento técnico y probatorio sobre el origen de las fotografías y su relación directa con los hechos investigados. “No se tiene certeza de cuándo se tomaron los registros fotográficos (...) ni cuál es la relación del tema de debate con las personas y lugares que señaló”, añadió. Finalmente, concluyó que existió una “deficiente fundamentación probatoria” por parte de la Fiscalía. No se pierda: Exdirector de la DNI contra las cuerdas: sus mentiras tras verse con el entorno de “Papá Pitufo” Los coroneles en retiro Alexander Galeano Ardila y Ricardo Orozco Baeza, conocido como “el Bendecido”; el mayor retirado Mario Andrés Sarmiento Rojas y el intendente José Helí Alzate Moncayo enfrentarán juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer. La Fiscalía sostiene que los uniformados habrían recibido sobornos para facilitar las operaciones de contrabando lideradas por alias Papá Pitufo en Cartagena.

Nocua, delator