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En Colombia se presentan, en promedio, 2 ataques con drones contra la Fuerza Pública al día: esto se sabe de últimos atentados

Los hechos ocurrieron en la vía Panamericana, en Cauca, y contra la estación de Policía de Condoto, Chocó.

  • Videos tras el atentado en la vía Panamericana se compartieron a través de redes sociales. Foto: Captura de video
    Videos tras el atentado en la vía Panamericana se compartieron a través de redes sociales. Foto: Captura de video
El Colombiano
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hace 4 horas
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Dos ataques con drones cargados con explosivos contra la Fuerza Pública se registraron este martes de septiembre en diferentes puntos del país. Los hechos, ocurridos en Cauca y Chocó, dejaron al menos siete policías heridos y obligaron a las autoridades a desplegar operativos de seguridad en las zonas afectadas.

El primer ataque se registró en el sector de Tunía, Cauca, donde explosivos lanzados desde drones fueron dirigidos contra un puesto de vigilancia de la Policía ubicado sobre la vía Panamericana, en inmediaciones de un antiguo peaje.

El atentado dejó seis policías heridos. Uno de ellos fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Popayán, mientras que los otros cinco permanecen en un hospital local con diagnóstico estable.

Por cuenta de este hecho, la vía Panamericana estuvo cerrada entre Santander de Quilichao y Popayán. Las autoridades mantienen el monitoreo de la zona mientras avanzan las labores de seguridad y las investigaciones correspondientes tras el ataque.

De manera preliminar, las autoridades atribuyeron el ataque en Cauca a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco. Por ahora, la situación continúa en desarrollo y se adelantan las verificaciones para establecer las circunstancias del ataque y sus responsables.

Otro ataque en Chocó

Horas después, otro ataque con drones y explosivos fue perpetrado contra la Estación de Policía de Condoto, Chocó. En este caso, un intendente resultó herido y fue trasladado inicialmente al Hospital San José de Condoto.

El uniformado permanece estable y las autoridades coordinan su traslado a Quibdó para continuar con la atención médica. Sin embargo, el desplazamiento por vía terrestre no ha podido realizarse debido a una alerta de seguridad.

Según la información preliminar, los responsables del ataque estarían esperando la movilización del policía para intentar una nueva acción contra el vehículo en el que sea transportado. Por esta razón, la Policía coordina un traslado aéreo mediante helicóptero.

Mientras avanzan las operaciones de seguridad en Condoto, las autoridades buscan establecer quiénes estarían detrás del ataque y prevenir nuevas acciones contra la Fuerza Pública.

Los dos hechos tienen como elemento común el uso de drones desde los cuales lanzaron explosivos contra uniformados policiales. Hasta el momento no se ha establecido públicamente que exista una relación entre ambos ataques.

La jornada deja así siete policías heridos en dos ataques registrados con drones en Cauca y Chocó, en medio de las operaciones de seguridad que adelantan las autoridades para controlar las situaciones de orden público en ambos departamentos.

El hecho se suma a la compleja situación de orden público que enfrenta el Cauca, uno de los departamentos más golpeados por las acciones de grupos armados ilegales, especialmente en corredores estratégicos utilizados para la movilidad y el transporte de mercancías.

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la zona mientras trabajan en las condiciones necesarias para reabrir el paso sobre la vía Panamericana.

Lea también: ¿Puede Estados Unidos meter en la lista de la Ofac a corruptos de otros países, como propuso De la Espriella?

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué cerraron la vía Panamericana entre Cali y Popayán?
La carretera fue cerrada de manera preventiva tras un atentado con explosivos lanzados desde drones contra un puesto de vigilancia de la Policía en el sector de Tunía, municipio de Piendamó (Cauca).
¿En qué tramo exacto se suspendió el tráfico y qué rutas alternas existen?
El tránsito de vehículos se encuentra suspendido en el tramo comprendido entre Santander de Quilichao y Popayán. Los conductores y el transporte de pasajeros o carga están siendo desviados por vías alternas a través de municipios cercanos mientras las autoridades verifican la seguridad del corredor.
¿A qué grupo armado se le atribuye el ataque con drones en Tunía, Cauca?
Las autoridades atribuyen preliminarmente la acción armada a las disidencias de las FARC bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, estructura criminal que mantiene presencia y disputas territoriales en el Cauca.
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