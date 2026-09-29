“Se llevaron los vehículos”: UNP señala que exfuncionarios de Petro no han devuelto camionetas

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco, dijo que el esquema de protección de Juliana Guerrero costó cientos de millones de pesos entre marzo de 2025 y septiembre de 2026.
La cifra fue revelada por el funcionario en el marco de un debate de control político al que asistió en el Congreso de la República este martes en la mañana. El costo total, dijo Blanco, fue de 739 millones de pesos.
Hace unas semanas, Guerrero fue condenada por presentar títulos falsos para aspirar a viceministra de Juventudes del Ministerio de la Igualdad de Gustavo Petro. La UNP ya le había retirado el esquema de protección que le había sido asignado durante ese gobierno.