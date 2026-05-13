Disidencias de alias Calarcá mataron a cuatro militares en Guaviare

Cuatro soldados muertos y tres heridos es el balance preliminar de un atentado terrorista perpetrado contra el Ejército en el departamento del Guaviare.

El crimen ocurrió en la mañana de este miércoles y, de acuerdo con la información presentada por la institución castrense, fue perpetrado por criminales del bloque Jorge Suárez Briceño, una estructura adscrita al Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la disidencia de las Farc que comanda Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”).

La tragedia se presentó en la vereda Buenos Aires, del municipio de San José del Guaviare, donde estaba la tropa de la Fuerza de Despliegue Rápido N°1.

“Fueron atacados con dispositivos explosivos improvisados instalados en la zona”, informó el Ejército en un comunicado.

Los muertos fueron los soldados profesionales Deibinson de Jesús Hurtado Tuberquia, Francisco Javier Bello Arteaga, Anderson Gasca Álvarez y Émerson Danilo Carantón Buitrago.