Simón García: del “está muy biche” a héroe de Nacional en el 7-1

“Que debe jugar Haydar”. “Que Simón García está muy biche”. “Que se equivoca mucho”. “Que Nacional necesita otro central”. Las críticas le cayeron encima antes incluso de consolidarse. Como si en el fútbol colombiano no existiera espacio para el error cuando se tienen apenas 21 años y la responsabilidad de defender la camiseta más exigente del país. Pero el 7-1 sobre Internacional de Bogotá tuvo algo de reivindicación para Simón García: un doblete, solidez defensiva y la sensación de que Atlético Nacional puede estar viendo crecer a uno de los zagueros con más proyección del fútbol colombiano. No significa que haya dejado de equivocarse. Ningún central joven deja de hacerlo de un día para otro. Pero sí fue una noche que puede marcar un punto de quiebre en su confianza, en esa relación compleja que muchas veces existe entre la hinchada y los futbolistas jóvenes que intentan abrirse camino en un club gigante.

Porque en Nacional la memoria también sirve para entender el presente. A Alexis Henríquez lo silbaron, lo cuestionaron y hasta dudaron de su capacidad antes de convertirse en uno de los defensores más importantes de la historia verdolaga. Hoy, algo parecido empieza a rodear a García: talento evidente, errores inevitables y una presión enorme alrededor. Quizá por eso su historia resulta tan cercana. Simón no creció obsesionado con ser futbolista profesional. No era el niño que dormía abrazado a un balón ni el que repetía frente al espejo que jugaría en Primera División. En el colegio imaginaba otra vida, ligada a los negocios y lejos de los estadios. Pero el fútbol, como suele pasar, apareció cuando menos lo esperaba. Un torneo departamental con la Selección Tolima cambió todo. Allí lo vio un formador de Atlético Nacional y llegó la invitación para probarse en Medellín. Aun así, antes de aceptar, pidió terminar el colegio en Ibagué. No quería abandonar a medias una etapa importante de su vida. “Son los tiempos de Dios”, recordó después en el Podcast Verdolaga. “Él sabía que me tenía un camino”. El salto no fue sencillo. A los 16 años dejó su casa, su familia y la comodidad de lo conocido para aterrizar en una ciudad distinta, acelerada y exigente. “Ibagué y Medellín son dos mundos totalmente diferentes”, confesó. En medio de esa transformación apareció el apoyo silencioso del club: psicólogos, entrenadores y compañeros que le hicieron más llevadero el proceso. Aunque siempre se ha definido como introvertido, encontró un lugar dentro del grupo. Un espacio donde pudo crecer sin perder la calma.