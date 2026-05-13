Protestas en Rionegro tras muerte del perro Tigre durante procedimiento policial

En el municipio de Rionegro, Antioquia, continúan las reacciones por un procedimiento policial realizado en el barrio La Convención que terminó con la muerte de un perro llamado Tigre. El caso, ocurrido el pasado lunes, derivó en manifestaciones de algunos habitantes del sector, quienes salieron con carteles y arengas para pedir explicaciones sobre la actuación de los uniformados.
Según información conocida por las autoridades, la intervención se produjo luego de que varios ciudadanos alertaran sobre un hombre, señalado de intimidar a transeúntes con un machete. Al llegar al lugar, los policías intentaron controlar la situación y realizar la captura del sujeto por el presunto delito de violencia contra servidor público.
Entérese: Policía le disparó a un perro que lo atacó y el barrio se levantó a protestar, pasó en Rionegro