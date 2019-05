Sigifredo López, el diputado 12 que esquiva la muerte

Las autoridades aún no entregan un balance definitivo. Tal vez, en medio del sonido de las balas y de las milésimas de segundos que separan la vida de la muerte, el exdiputado recordó sus años de cautiverio en la selva, a manos de una guerrilla hoy desmovilizada. Trasladado a un lugar inhóspito de Nariño, el rojo del semáforo de Cali se confundió con el rojo de la toalla que en ese junio de 2007 le salvó la vida.

El 18 de junio de 2007, en su lejanía, López escuchó un tiro. Después dos y tres, tras lo que se desató una ráfaga de balas que resonaron en la selva por cerca de una hora.

“Me tiré al piso, pensé que era un rescate. Es lo único que recuerdo, ¡Dios mío! Me encomendé a mis hijitos, a mi familia”, señalaría ya en libertad. No escuchó helicópteros, por lo que desechó su idea pronto. Sin embargo, no se quedó con la duda. Horas después, encaró a otro guerrillero y preguntó por sus colegas. “Ya los habíamos sacado”, fue la respuesta.

Se enteraría de la verdad después del 28 de junio, cuando escuchó en la radio que habían muerto, asesinados por las Farc, 11 de los 12 diputados. Él era el 12.

Su secuestro duró dos años más. El 5 de febrero de 2009 fue liberado por las Farc y recibido con júbilo por Colombia. Sus primeras palabras fueron de agradecimiento con la vida, con el Dios que, según él, obró el milagro de su liberación.

12 años después, en un semáforo de Cali, la muerte pasó de nuevo cerca de Sigifredo. Los tres heridos, incluyendo el desconocido del bus, se recuperan en una clínica de esa ciudad, mientras el país conoce otro capítulo de la historia del diputado número doce, del hombre que hizo de su vida un acto de supervivencia.