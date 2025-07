Álvaro Leyva dice que no estaba planeando golpe de Estado contra Petro: “Yo quiero es que renuncie”

“Yo, simplemente, dije que Francia Márquez es una digna sucesora, pero ahí no aparece nada que tenga que ver con un golpe de Francia Márquez, porque no necesita darlo. Si se va a Petro, si mañana dicen que Petro descansó en la paz del señor, ¿qué hacemos? Si mañana le da una enfermedad a Petro que no le permite gobernar, ¿qué hacemos? ¿Ponemos a Benedetti o a quién? ¿Qué dice la Constitución? Que asume la vicepresidenta”. afirmó.

Leyva sigue relatando los hechos durante la entrevista, agregando más detalles de lo ocurrido, “ se desapareció”, le dije. “Si la persona más cercana, que es usted, que fue del M-19, no sabe dónde está...”. Él me dijo: “ Yo estoy muy preocupado, no tengo ni idea dónde está” . Y Alfonso Prada, el embajador que dijo que Petro había cumplido, me decía en ese momento: “ Esto es un escándalo ”. Yo tengo testigos. Casa Militar recogió las maletas, las tuvieron que devolver. Nadie supo nada de nada”.

En medio de la incertidumbre que persiste alrededor del futuro de la expedición de pasaportes –luego de que el presidente Gustavo Petro se opuso a prorrogar el contrato con la firma Thomas Greg & Sons–, Leyva dio declaraciones al respecto.

“Petro me dijo: “Cero con Thomas Greg & Sons”. Le dije: “Presidente, eso no es así, tiene que haber argumentos jurídicos”. afirmó.

Además, se refirió a una polémica licitación que, según él, decidió declarar desierta por razones de equidad y no por órdenes superiores. Aseguró que su intención era ampliar la participación y garantizar el acceso de más aspirantes, pero el proceso —que logró atraer a más de una veintena de interesados— fue abruptamente interrumpido. En su relato, apuntó a Murillo como responsable de esa suspensión y cuestionó el desenlace final, que terminó, según sus palabras, en manos de “un pastor”.

“Fui constituyente y vi durante muchísimos años que la licitación se hacía al estilo sastre. Prácticamente está resuelta, y no se postula sino uno, y me pareció que había que declararla desierta. No porque me hubieran dado la orden, hombre, sino porque me pareció que yo, como constituyente, tenía que buscar una fórmula para que mucha gente tuviera derechos. La declaré desierta y abrí otra licitación inmediatamente. Se hizo una convocatoria a ver quién aspiraba. Aparecieron entre 19 y 22. Se habría adjudicado de no haber sido interrumpida esa licitación. La interrumpió Murillo (...) Entonces, se inventaron no sé qué con Portugal. No es problema mío, pero tengo entendido que eso se lo entregaron al pastor”, dijo.

