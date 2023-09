Audios revelados por Noticias Caracol –fruto de horas de interceptaciones de las autoridades para revelar la red de alias Sobrino–, evidencian que la esposa del confeso narcotraficante no solo posaba con la plana mayor del petrismo, entre ellos Francia Márquez y Gustavo Bolívar, sino que presuntamente brindó recursos y facilitó apoyo logístico, inclusive, a petición de los directivos de la campaña. No obstante, nada aparece registrado en las cuentas.

Las miradas hoy están puestas sobre Sonia Bernal, quien fuera coordinadora de la campaña de Petro en la región y quien –tras su frustrado intento de llegar al Senado–, fue nombrada subdirectora de Gobierno del Ministerio del Interior, que hoy lidera Luis Fernando Velasco.

Las explicaciones

En diálogo con EL COLOMBIANO, Eduardo Noriega defendió que los audios no evidencian el ingreso de recursos ilícitos a la campaña del presidente. Según el dirigente, se trata de conversaciones de personas en desarrollo de una campaña.

Aunque aseguró que no sabía de la relación entre Sonia Bernal y Sandra Navarro –“ella lo había negado rotundamente”–, destacó que la “entusiasta” mujer no es una narcotraficante ni en su contra pesa alguna condena.

“No veo evidencia de que Navarro aportó recursos. Aquí no hay nuevas evidencias. Son audios que prueban que 1 o 2 veces, no ‘reiteradas’, hubo diálogo entre la señora Sonia e incluso terceros. No se precisa qué tipo de aportes. En todo caso, la instrucción de la campaña era que no se recibían recursos sino a través del gerente”.

Noriega declaró que no había cómo cuantificar el uso de una camioneta para registrarlo en las cuentas y advirtió que si terceros pidieron dinero a nombre de la campaña es necesario que las autoridades investiguen. “Eso no estaba autorizado”.

Quien también se pronunció fue la vicepresidenta Francia Márquez, que expidió un comunicado en el que ratificó que Sonia Bernal “fue la única persona encargada de la campaña presidencial y vicepresidencial en Casanare”.

En esa línea, precisó que fue la hoy alta funcionaria del Ministerio del Interior quien gestionó los actos de campaña y que los carros en los que se desplazó la hoy vicepresidenta “fueron suministrados única y exclusivamente por la Unidad Nacional de Protección (UNP). En ningún momento se utilizaron vehículos de particulares”.

Frente a la aparición de Navarro en tarima, Márquez defendió que, “como sucede en toda campaña político-electoral, son muchas las personas que se suben a la tarima a saludar, tomarse una foto e incluso proclamar arengas”.

A su turno, Katherine Miranda dijo que desde la dirección de la campaña fue invitada a Casanare a cubrir la agenda del entonces candidato y fueron recibidos por la comitiva oficial. Gustavo Bolívar, por su parte, dijo desconocer a Sandra Navarro. “Me dijeron que fuera a apaciguar los ánimos y que la gente estaba inconforme”.