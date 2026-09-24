“Escuché 13 disparos”: pánico por balacera en el Aeropuerto El Dorado; un taxista fue capturado

Una serie de disparos obligó a viajeros y trabajadores a buscar dónde resguardarse en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, durante la noche del miércoles 23 de septiembre. La confrontación, que se habría originado en una discusión entre taxistas, terminó con una persecución policial y la captura del presunto responsable.
En videos difundidos en redes sociales se observa a personas corriendo por las instalaciones del aeropuerto mientras se escuchan varias detonaciones. Otras grabaciones muestran la presencia de uniformados y varios taxis detenidos en la zona.
Entérese: Video | Tremendo susto de artista callejero en Pereira con un policía que solo quería cantar