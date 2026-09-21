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Capturaron en Laureles a un taxista señalado de robar y violar a mujeres que recogía en la madrugada

Tras ser llevado ante un juez el conductor se declaró inocente, pero fue enviado a la cárcel con una medida de aseguramiento.

  • Según la Fiscalía, el taxista judicializado merodeaba zonas nocturnas para asaltar y abusar de mujeres indefensas. Imagen de referencia. FOTO: Manuel Saldarriaga Quintero
    Según la Fiscalía, el taxista judicializado merodeaba zonas nocturnas para asaltar y abusar de mujeres indefensas. Imagen de referencia. FOTO: Manuel Saldarriaga Quintero
El Colombiano
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hace 41 minutos
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En una redada sorpresa, agentes de la Policía capturaron a un taxista señalado de asaltar y violar a varias pasajeras durante la madrugada en Medellín.

Según informó la Fiscalía, los casos en el radar de las autoridades habrían ocurrido el pasado 7 de agosto y 8 de septiembre de este año.

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En sus pesquisas las autoridades establecieron que el conductor al parecer merodeaba por zonas de vida nocturna en Medellín y allí transportaba a mujeres.

Cuando las mujeres se subían a su vehículo, el hombre presuntamente las intimidaba con un arma blanca y las obligaba a entregar sus objetos de valor.

Iniciado el asalto, las autoridades sostuvieron que el conductor luego las abusaba sexualmente y las obligaba a entregar los usuarios y claves de acceso de sus productos bancarios, para descuparles sus cuentas.

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La Fiscalía sostuvo tener evidencias de por lo menos cuatro asaltos de esa naturaleza perpetrados por el taxista, que, según informó el ente, aparece identificado como Juan José Estrada Vélez, de 24 años.

En esos cuatro asaltos, el ente acusador aseguró que el taxista habría posteriormente abandonado a sus pasajeras en zonas solitarias de la ciudad y luego emprendía la huida.

Los cálculos de la Fiscalía es que en los episodios investigados el sujeto presuntamente se habría robado $12 millones, incluyendo teléfonos celulares, artículos de valor y dinero en efectivo.

En la redada que permitió la captura, según la Fiscalía, el taxista fue sorprendido cuando deambulaba por el barrio Laureles instantes después de que hubiera atacado a una de sus víctimas.

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Con el material recabado en las investigaciones, la Fiscalía llevó al taxista ante un juez y le imputó los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado y agravado.

Durante las audiencias de imputación, Estrada Vélez señaló ser inocente y no se allanó a los cargos. Sin embargo, el juez de control de garantías que llevó el proceso decidió enviarlo a la cárcel con una medida de aseguramiento mientras es juzgado.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos casos investigó la Fiscalía y a cuánto ascendería el botín hurtado?
Las autoridades sostienen que habrían ocurrido al menos cuatro asaltos perpetrados bajo esta misma modalidad. En la suma de estos episodios, se calcula que el sujeto hurtó presuntamente $12 millones, incluyendo dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros artículos de valor.
¿En qué fechas ocurrieron los ataques que están siendo investigados?
Los casos que tiene la Fiscalía en su radar y que sustentan la medida de aseguramiento ocurrieron el pasado 7 de agosto y el 8 de septiembre de este año.
¿Por cuáles delitos fue llevado a juicio este conductor?
La Fiscalía le imputó los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado y agravado. Aunque se declaró inocente de estos cargos, deberá enfrentar el proceso penal recluido en un centro carcelario.
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