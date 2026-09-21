Capturaron en Laureles a un taxista señalado de robar y violar a mujeres que recogía en la madrugada

En una redada sorpresa, agentes de la Policía capturaron a un taxista señalado de asaltar y violar a varias pasajeras durante la madrugada en Medellín.
Según informó la Fiscalía, los casos en el radar de las autoridades habrían ocurrido el pasado 7 de agosto y 8 de septiembre de este año.
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En sus pesquisas las autoridades establecieron que el conductor al parecer merodeaba por zonas de vida nocturna en Medellín y allí transportaba a mujeres.