¡Cayó en la mentira! Así fue el engaño fraguado por el FBI que permitió ubicación final de “Bendito Menor” y otros detalles del operativo

El rumor de una traición interna en su organización, el uso de un dron extranjero de alta tecnología y la participación de una agencia estadounidense en la búsqueda final fueron los factores determinantes para darle fin a la cacería de Naín Andrés Pérez Toncel (“Bendito Menor”), el jefe de la organización criminal “los Pachenca” en La Guajira. Fuentes cercanas a la Operación Centinela de la Patria le contaron a EL COLOMBIANO que la Dijín y la Dipol de la Policía estaban tras la ubicación del delincuente gracias a una fuente humana, que lo ubicó en la zona urbana de Riohacha, compuesta por varios vecindarios. Los agentes tenían desplegados en la ciudad un par de drones VTOL Vector, para tareas de reconocimiento desde aire, pero todavía no tenían la ubicación exacta de la vivienda, lo que podría facilitar el escape de su objetivo si se arriesgaban a incursionar en una zona muy amplia. Entérese: Se burlaba del Gobierno, presumía lujos y vivía como influencer: así era la desafiante vida de ‘Bendito Menor’ antes de ser abatido

Después de que el presidente Abelardo de la Espriella lo hubiera declarado objetivo militar el pasado 9 de julio, Pérez Toncel se volvió más cuidadoso con sus telecomunicaciones. Esporádicamente salía en redes sociales, con un corto video desafiando a las autoridades, y luego apagaba su celular y su radio la mayoría del día, lo que dificultaba triangular su posición. En este punto de la búsqueda, el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la principal agencia policial de Estados Unidos, se unió a los esfuerzos por ubicarlos.

Alias Bendito Menor era visto en motocicleta junto a su pareja y protagonizaba videos que luego difundía en redes sociales. Foto: redes sociales

La estrategia del FBI: un falso rumor de traición para cazar al cabecilla

Fueron los norteamericanos, según las fuentes, los que diseñaron el plan para obligar a “Bendito Menor” a que usara su celular el tiempo requerido para rastrearlo, difundiendo en los bajos fondos de La Guajira el rumor de que sus propios hombres lo habían matado. Incluso se distribuyeron los alias de los presuntos asesinos y traidores de “los Pachenca”, lo que provocó decenas de cruces de mensajes entre los integrantes de la organización criminal. El chisme empezó a rodar a principios de esta semana, llegando a sus amigos y familiares, quienes activaron su red de contactos para confirmar si aquello era verdad o mentira. Lea más: ¿Quién era ‘La Bebecita’, la pareja de ‘Bendito Menor’ que fue abatida con él? La noticia apareció en varios portales de noticias de la región, y luego en la prensa nacional, lo que obligó a “los Pachenca” a emitir un comunicado. “Negamos de manera categórica y tajante la información divulgada”, indicaron. Sin embargo, Pérez Toncel y su pareja Rosa Angélica Tarazona (“la Bebecita”) ya habían mordido el anzuelo. Hicieron varias llamadas a sus allegados para informarles que estaban vivos, y este fue el momento que aprovecharon los agentes para triangular su posición. En ese momento tenían en el aire un nuevo aparato, con más autonomía de vuelo y capacidad de interdicción tecnológica: el dron MQ-9A Reaper, una poderosa máquina de guerra prestada a Colombia por el Comando Sur de las Fuerzas Militares de EE. UU. Así lograron establecer que “Bendito Menor” y “la Bebecita” estaban en una residencia del barrio Los Olivos, que en el pasado había ocupado su madre. Le recomendamos leer: Las últimas horas de ‘Bendito Menor’: así fue el operativo detallado que terminó con su muerte en Riohacha Aunque el dron Reaper tiene la capacidad de disparar misiles, esta opción se abortó desde el principio por tres razones: la presencia de civiles en la vivienda, observada por el monitoreo de las cámaras térmicas; el hecho de que estuviera en un área residencial urbana; y la cercanía de unos tanques de almacenamiento de combustible del aeropuerto de Riohacha. De esta manera, optaron por allanar la propiedad con hombres en tierra. Para la misión fueron seleccionados 30 policías del comando élite de Operaciones Especiales conocido como “los Lobos”, la Dijín y la Dipol, que incursionaron al anochecer del jueves 3 de septiembre.

En el asalto fueron dados de baja “Bendito Menor”, “la Bebecita” y dos acompañantes apodados “el Tío” y “Casiloco”, al parecer encargados de operaciones logísticas y financieras. En el lugar fueron incautadas varias armas de fuego y granadas. Los demás civiles, incluyendo menores de edad, fueron reseñados por los agentes y dejados en libertad. La Policía anunció que los cuatro cuerpos serían llevados a la sede de Medicina Legal en Barranquilla, para establecer su plena identidad. La medida fue rechazada por Rosa Pérez Toncel, hermana de “Bendito Menor”, quien solicitó que los dejaran en su tierra para adelantar las honras fúnebres. Puede leer:“Bendito Menor” es el primer objetivo militar de De la Espriella que muere en operativo: ¿quiénes siguen en la lista?

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