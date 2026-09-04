¿Quién era ‘La Bebecita’, la pareja de ‘Bendito Menor’ que fue abatida con él?

Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, y Rosa Angélica Tarazona, conocida como ‘La Bebecita’, construyeron una relación que exhibían en redes sociales mientras “le hacían el quite” a las autoridades.
Durante los últimos meses, ella permaneció junto a uno de los cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn). Ambos compartían fotografías vestidos de camuflaje, abrazados y acompañadas de mensajes como: “Temor solo ante Dios, seguimos en pie de lucha”.
La madrugada de este viernes, esa historia terminó. Los dos fueron abatidos en La Guajira, junto con otros dos hombres que serían sus escoltas.
En contexto: ‘Bendito Menor’, líder de las Autodefensas Conquistadoras, fue abatido en operativo junto a su pareja ‘La Bebesita’ en La Guajira