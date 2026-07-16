Beto Coral llegaría a Colombia deportado desde EE. UU., ¿Petro irá a recibirlo?

El activista ‘Beto’ Coral sería deportado en la tarde de este jueves desde Estados Unidos junto a otras personas en un vuelo de la Fuerza Aeroespacial. Desde el pasado 16 de junio, Franklin Humberto Coral Garrido se encuentra bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Arizona. Su detención se produjo en medio de un proceso migratorio en Estados Unidos, país donde reside desde hace varios años y en el cual había solicitado asilo político. Coral ha denunciado que su arresto obedece a una persecución por sus opiniones sobre la política colombiana; una postura que fue respaldada por el presidente Gustavo Petro, quien ha calificado el hecho como persecución política y pidió la intervención de la Cancillería para acompañar el caso. Lo que ha trascendido en las últimas horas es que el propio mandatario sería quien reciba al activista a su llegada al aeropuerto El Dorado, en Bogotá. Conozca: ICE suma un tercer caso mortal en una semana: migrante murió atropellado en Florida Precisamente, este jueves el jefe de Estado escribió en X: “Beto Coral como su compañero de avión de inmigrantes desplazados viene sin cadenas. Espero que el próximo gobierno no permita que vengan a colombianos dignos encadenados”. Petro añadió: “Pondremos seguridad ante la inmensa oleada de amenaza que se ha levantado contra medio país. Colombia no apoya el genocidio en ninguna parte del mundo porque ya vivió uno. Quien apoye genocidios de bebés en el mundo los quiere también para Colombia Hoy no es hora de desunión es hora de unión por la Vida”.

El regreso de Coral a Colombia ocurre en medio de una transición política y reaviva el debate sobre las políticas migratorias de Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump frente a activistas políticos extranjeros. Por ahora, las autoridades nacionales no han aclarado si Coral deberá atender algún requerimiento judicial a su llegada a Colombia.

¿Por qué fue detenido ‘Beto’ Coral?

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) detuvo en la tarde-noche del 16 de junio en Arizona al activista y excandidato al Congreso del Pacto Histórico. Según El Reporte Coronell de Caracol Radio, uno de los agentes que lo arrestó le habría preguntado qué hizo, Coral dijo que “ha cumplido la ley” y el agente le habría dicho que su orden de arresto provendría del secretario de Estado Marco Rubio. Según narró ese programa, los agentes que lo detuvieron le habrían dicho que sería trasladado a la prisión estatal de Florence, Arizona, de mínima seguridad, aunque Coral apelaría para ver si puede esperar una decisión de posible deportación en libertad. Le puede interesar: “Cada uno debe hacer su lista de amigos, articularla al esquema y sacarlos a votar”: polémico cierre de campaña de Cepeda en Turbo De acuerdo con lo que el activista dijo por teléfono, le mostraron sus armas, pero se tranquilizaron porque él les informó que venía con su hijo menor de edad. Lo llevaron a su casa, le permitieron buscar sus documentos de solicitud de asilo (puesto que está en un proceso de asilo político en Estados Unidos) y su permiso de trabajo, que puede ser revocado en cualquier momento. El periodista Daniel Coronell, quien lidera el reporte, alertó inicialmente sobre la ejecución de la medida por parte de las autoridades migratorias y detalló las condiciones en las que se produjo la retención del creador de contenido, quien, además de su activismo político, trabajaba prestando servicios de conducción en ese país. “Atención: El activista colombiano Beto Coral me llamó hace unos minutos para decirme que agentes de inmigración de ICE lo están arrestando en este momento en Arizona, aparentemente con la intención de deportarlo. Está con su hijo, que es menor de edad”, informó el periodista este martes. El Reporte Coronell dio a conocer un video en el que se ve a agentes federales: “en este momento está en mi casa el ICE, los agentes federales, me están llevando. Un abrazo para todos, sabía que iba a pasar esto en cualquier momento y no podemos arrodillarnos, en lo absoluto nos vamos a arrodillar”, se ve decir a Coral. Sin embargo, en uno de los videos compartidos se ven agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), no del ICE. Se trata de una entidad que tiene autoridades legales amplias para realizar investigaciones criminales federales. Lea también: Congresista María Elvira Salazar critica operativos del ICE donde murió joven colombiano: “Se les fue la mano” Estas pueden ser, según su página web oficial, sobre el movimiento transfronterizo ilegal de personas, bienes, dinero, tecnología y otros tipos de contrabando a través de Estados Unidos. La información también expone que dichas autoridades se utilizan para investigar delitos transfronterizos como terrorismo, amenazas para la seguridad nacional, contrabando de narcóticos, contrabando de pandillas trasnacionales, explotación infantil, contrabando humano y trata de personas, lavado de activos, violaciones de derechos humanos, entre otros.

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