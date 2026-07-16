Perro murió en corregimiento de Medellín luego de que una mujer lo tirara desde un cuarto piso

De acuerdo con el coronel Jorge Puentes, comandante del Distrito 5 de la Policía Metropolitana, todo se habría originado luego de que, al parecer, la procesada y otra persona se enfrascaron en una discusión que se tornó cada vez más violenta.

Una discusión entre dos personas de una misma familia en el corregimiento San Antonio de Prado, de Medellín, dejó a un perro muerto, el cual lanzaron desde el cuarto piso de la propiedad. Por esta razón, una mujer de 39 años terminó bajo custodia policial por el delito de maltrato animal.

En medio de la misma, la mujer habría tomado el canino, llamado Rossy, y de forma violenta lo lanzó por el balcón de la propiedad, provocando que terminara pisos abajo. Los golpes sufridos le ocasionaron la muerte al canino de manera instantánea.

Entérese: Rescatan a 10 perros víctimas de maltrato en Medellín: estaban desnutridos y entre excrementos

Tras la denuncia de los vecinos, mediante una llamada a la línea de emergencias 123, personal de la Policía Ambiental acudió al sitio y al verificar lo ocurrido, procedieron con la captura de la señalada responsable de esta agresión.

“La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de maltrato animal. Asimismo, el Grupo de Carabineros y Protección Ambiental coordinó las actuaciones correspondientes para la inspección técnica y la recolección de los elementos materiales probatorios que hacen parte del proceso investigativo”, señaló el coronel Puentes.

Le puede interesar: Indignación por caso de maltrato animal en Antioquia: habrían capturado al presunto agresor de un gato

A esta mujer se le implementarían todas las sanciones correspondientes mediante la aplicación de la Ley Ángel (ley 2455 de 2025) para la protección de los animales, por lo que es posible que a esta persona se le imponga una pena superior a los tres años de cárcel y multas de hasta 60 salarios mínimos mensuales (105 millones de pesos).