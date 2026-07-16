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Perro murió en corregimiento de Medellín luego de que una mujer lo tirara desde un cuarto piso

La señalada responsable de este hecho de maltrato animal quedó a disposición de las autoridades. Todo se originó a partir de un caso de violencia intrafamiliar.

  • La mujer, de 39 años, será procesada por el delito de maltrato animal, luego de que se conociera del ataque en contra del canino en San Antonio de Prado. FOTOS: CORTESÍA-POLICÍA METROPOLITANA
    La mujer, de 39 años, será procesada por el delito de maltrato animal, luego de que se conociera del ataque en contra del canino en San Antonio de Prado. FOTOS: CORTESÍA-POLICÍA METROPOLITANA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
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Una discusión entre dos personas de una misma familia en el corregimiento San Antonio de Prado, de Medellín, dejó a un perro muerto, el cual lanzaron desde el cuarto piso de la propiedad. Por esta razón, una mujer de 39 años terminó bajo custodia policial por el delito de maltrato animal.

De acuerdo con el coronel Jorge Puentes, comandante del Distrito 5 de la Policía Metropolitana, todo se habría originado luego de que, al parecer, la procesada y otra persona se enfrascaron en una discusión que se tornó cada vez más violenta.

En medio de la misma, la mujer habría tomado el canino, llamado Rossy, y de forma violenta lo lanzó por el balcón de la propiedad, provocando que terminara pisos abajo. Los golpes sufridos le ocasionaron la muerte al canino de manera instantánea.

Entérese: Rescatan a 10 perros víctimas de maltrato en Medellín: estaban desnutridos y entre excrementos

Tras la denuncia de los vecinos, mediante una llamada a la línea de emergencias 123, personal de la Policía Ambiental acudió al sitio y al verificar lo ocurrido, procedieron con la captura de la señalada responsable de esta agresión.

“La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de maltrato animal. Asimismo, el Grupo de Carabineros y Protección Ambiental coordinó las actuaciones correspondientes para la inspección técnica y la recolección de los elementos materiales probatorios que hacen parte del proceso investigativo”, señaló el coronel Puentes.

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A esta mujer se le implementarían todas las sanciones correspondientes mediante la aplicación de la Ley Ángel (ley 2455 de 2025) para la protección de los animales, por lo que es posible que a esta persona se le imponga una pena superior a los tres años de cárcel y multas de hasta 60 salarios mínimos mensuales (105 millones de pesos).

Con esta normativa se busca erradicar cualquier modalidad de maltrato animal en el país. En esta se incluye que a los procesados por estos hechos se le restringe tener animales por determinado tiempo y que las condenas no puedan ser excarcelables.

De acuerdo con la Policía Nacional, este año se han denunciado 77 casos de maltrato animal en Antioquia, un delito que va en incremento, teniendo en cuenta que para 2025, a la fecha, reportaba 68 casos. Del total de casos en 2026, 30 se presentaron en Medellín.

Preguntas frecuentes

1. ¿Por qué capturaron a una mujer en San Antonio de Prado por maltrato animal?
La mujer fue capturada porque, según la investigación, habría lanzado desde un cuarto piso a un perro llamado Rossy durante una discusión familiar. El animal murió de manera inmediata por las lesiones ocasionadas por la caída, por lo que fue puesta a disposición de la Fiscalía por el delito de maltrato animal.
2. ¿Qué ocurrió con el perro Rossy en San Antonio de Prado?
Rossy murió después de que, presuntamente, una mujer lo lanzara desde el balcón de un cuarto piso en una vivienda del corregimiento San Antonio de Prado, en Medellín. El hecho habría ocurrido en medio de una discusión entre dos integrantes de una misma familia.
3. ¿Qué sanciones contempla la Ley Ángel para casos de maltrato animal como este?
Según la información de la noticia, la Ley Ángel (Ley 2455 de 2025) permite imponer penas superiores a tres años de prisión, multas de hasta 60 salarios mínimos mensuales y la prohibición de tener animales durante un tiempo determinado. Además, las condenas por estos hechos no serían excarcelables.
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