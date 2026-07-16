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La Clásica de Ciclismo de Copacabana regresa tras 12 años y reunirá a figuras del pelotón antioqueño

Después de más de una década de ausencia, la Clásica de Ciclismo de Copacabana volverá a rodar este fin de semana como uno de los principales atractivos de la Celebración del Deporte y la Cultura, una apuesta con la que el municipio busca recuperar su tradición deportiva y consolidarse nuevamente como sede de grandes eventos en Antioquia.

  • El Equipo Orgullo Paisa, que tiene como objetivo y motivar a jóvenes talentos con su programa social y deportivo en los municipios de Antioquia, llega ahora a Copacabana, donde espera ser protagonista, con varios de sus integrantes, en la Clásica de Ciclismo. FOTO Manuel Saldarriaga Quintero.
    El Equipo Orgullo Paisa, que tiene como objetivo y motivar a jóvenes talentos con su programa social y deportivo en los municipios de Antioquia, llega ahora a Copacabana, donde espera ser protagonista, con varios de sus integrantes, en la Clásica de Ciclismo. FOTO Manuel Saldarriaga Quintero.
  • La Llama Olímpica, tradición deportiva en Copacabana que simboliza el orgullo, el espíritu de superación y deporte en Copacabana, cumple este año su edición 79. FOTO CORTESÍA
    La Llama Olímpica, tradición deportiva en Copacabana que simboliza el orgullo, el espíritu de superación y deporte en Copacabana, cumple este año su edición 79. FOTO CORTESÍA
  • La fiesta deportiva y cultural terminará este domingo con su tradicional carrera de rodillos. FOTO CORTESÍA
    La fiesta deportiva y cultural terminará este domingo con su tradicional carrera de rodillos. FOTO CORTESÍA
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 3 horas
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María Clara Bustamante, directora del Inder Copacabana, admite entre sonrisas que necesitaría que el día tuviera más horas. Entre reuniones, recorridos y la revisión de los últimos detalles, lidera los preparativos para una nueva edición de la Celebración del Deporte y la Cultura, que busca convertir nuevamente al municipio en un referente deportivo y cultural del departamento, con el respaldo de la administración del alcalde Johnnatan Andrés Pineda.

La satisfacción de la dirigente tiene una razón especial: después de cerca de 12 años, Copacabana recuperará uno de sus eventos más representativos con el regreso de la Clásica de Ciclismo, competencia avalada por la Liga Antioqueña de Ciclismo y que contará con la participación de corredores profesionales de escuadras como Orgullo Paisa, Team Medellín y Avinal, además de deportistas aficionados.

La reactivación de la prueba hace parte del propósito de devolverle a esta población el protagonismo que durante años tuvo en el ciclismo.

Lea: Juegos Departamentales: el arquero y su mayor trofeo, la familia que lo impulsa

“Durante mucho tiempo, Copacabana organizó su clásica y el ciclismo fue una disciplina muy representativa para nosotros. Este año hemos recuperado esa tradición, al igual que el down hill, luego del éxito de la Colombia Down Hill Series, realizada a finales de junio con cerca de 160 pilotos y la reactivación de la pista de La Cruz”, explicó Bustamante.

La directora del Inder destacó que la intención es que el deporte vuelva a apropiarse de las calles y escenarios del municipio.

“La idea es que la comunidad pueda disfrutar de equipos profesionales compitiendo en Copacabana, pero también brindarles la oportunidad a nuestros deportistas de medirse con ellos gracias a la categoría regional. Queremos que el municipio vuelva a ser reconocido como una población de grandes eventos y es muy gratificante ver que ese objetivo se está haciendo realidad”, agregó.

La apuesta no es improvisada. En diciembre pasado, Copacabana fue sede de la Final de los Juegos Departamentales, certamen que reunió a más de 2.000 participantes. En las últimas semanas también recibió las Copas Antioquia de ciclomontañismo y bicicrós, además de una válida de la Colombia Down Hill Series.

Orgullo Paisa respalda la iniciativa

Uno de los equipos que hará parte de la Clásica será el Orgullo Paisa. Su gerente administrativo, Jesús Piedrahíta, destacó la importancia de respaldar este tipo de competencias por el impacto que tienen en la formación de nuevos talentos.

“Para nosotros es muy importante apoyar el ciclismo de los municipios, especialmente el de Copacabana, donde este deporte siempre ha sido una tradición. Además de darle visibilidad a nuestros patrocinadores, queremos aportar a una actividad recreativa y de integración para la comunidad. Lo más valioso es motivar a los jóvenes para que encuentren en el deporte una alternativa de formación y seguir fortaleciendo el ciclismo en la región”, señaló.

La escuadra llegará con una nómina integrada, entre otros, por Jessenia Meneses, Estefanía Herrera, Linda Hernández, Luciana Osorio, Andrea Alzate y Santiago Ruiz.

Una programación para toda la comunidad

La Celebración del Deporte y la Cultura comenzará este jueves con la entrega oficial de uniformes a los deportistas que representarán a Copacabana en la edición 79 de la Llama Olímpica y la Mini Llama Olímpica. La delegación estará integrada por 72 participantes, distribuidos en 39 adultos y 33 menores de edad. Este mismo día, los deportistas mayores partirán hacia Carolina del Príncipe, desde donde iniciará el tradicional recorrido de la llama este viernes.

La Llama Olímpica, tradición deportiva en Copacabana que simboliza el orgullo, el espíritu de superación y deporte en Copacabana, cumple este año su edición 79. FOTO CORTESÍA
La Llama Olímpica, tradición deportiva en Copacabana que simboliza el orgullo, el espíritu de superación y deporte en Copacabana, cumple este año su edición 79. FOTO CORTESÍA

La programación continuará el viernes con la entrega de uniformes a cerca de 4.000 integrantes de las escuelas de formación deportiva del Inder, los programas de actividad física y los procesos recreativos del municipio.

Posteriormente, se realizará un desfile con representantes de las 20 disciplinas deportivas, clubes y comparsas culturales, que recorrerá las principales vías hasta el parque principal. Allí, hacia las 8:00 p.m., llegará la Llama Olímpica y la Mini Llama Olímpica en medio de un acto protocolario que incluirá un reconocimiento a los atletas del municipio y una programación artística y musical abierta al público.

El sábado rodará la Clásica

El sábado será el turno del evento más esperado por los aficionados al ciclismo. Hasta el momento, la organización reporta 144 ciclistas inscritos en las categorías élite-sub-23, juvenil, prejuvenil y regional en la rama masculina, además de las categorías prejuvenil y élite-juvenil femenina.

Las competencias se disputarán entre las 8:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde sobre un circuito urbano que recorrerá diferentes sectores de Copacabana.

La programación finalizará el 19 de julio con la tradicional carrera de rodillos, uno de los eventos más emblemáticos de las festividades locales. Habrá competencias individuales en rodillo, monopatín, triciclo y patineta, además de las categorías colectivas “Copacabana y sus tradiciones” e “Institucional-Comercio”. Todos los participantes partirán desde el sector de La Puerta de El Cabuyal y cruzarán la meta frente a la Alcaldía Municipal, donde se realizará la premiación y el cierre oficial de la celebración.

La fiesta deportiva y cultural terminará este domingo con su tradicional carrera de rodillos. FOTO CORTESÍA
La fiesta deportiva y cultural terminará este domingo con su tradicional carrera de rodillos. FOTO CORTESÍA

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo se realizará la Clásica de Ciclismo de Copacabana y cuáles serán sus horarios?
La Clásica de Ciclismo se disputará el sábado como parte de la Celebración del Deporte y la Cultura. Las competencias están programadas entre las 8:00 a. m. y las 2:00 p. m. sobre un circuito urbano que recorrerá diferentes sectores del municipio.
¿Qué equipos profesionales participarán en la Clásica de Ciclismo de Copacabana?
La competencia contará con corredores de equipos como Orgullo Paisa, Team Medellín y Avinal, además de ciclistas aficionados que competirán en las diferentes categorías habilitadas por la organización.
¿Qué categorías estarán habilitadas en la Clásica de Ciclismo de Copacabana?
Según la organización, habrá competencias en las categorías élite-sub-23, juvenil, prejuvenil y regional masculina, además de prejuvenil y élite-juvenil femenina. Hasta el momento se reportan 144 ciclistas inscritos.
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