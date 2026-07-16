La Clásica de Ciclismo de Copacabana regresa tras 12 años y reunirá a figuras del pelotón antioqueño

María Clara Bustamante, directora del Inder Copacabana, admite entre sonrisas que necesitaría que el día tuviera más horas. Entre reuniones, recorridos y la revisión de los últimos detalles, lidera los preparativos para una nueva edición de la Celebración del Deporte y la Cultura, que busca convertir nuevamente al municipio en un referente deportivo y cultural del departamento, con el respaldo de la administración del alcalde Johnnatan Andrés Pineda.

La satisfacción de la dirigente tiene una razón especial: después de cerca de 12 años, Copacabana recuperará uno de sus eventos más representativos con el regreso de la Clásica de Ciclismo, competencia avalada por la Liga Antioqueña de Ciclismo y que contará con la participación de corredores profesionales de escuadras como Orgullo Paisa, Team Medellín y Avinal, además de deportistas aficionados.

La reactivación de la prueba hace parte del propósito de devolverle a esta población el protagonismo que durante años tuvo en el ciclismo.

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“Durante mucho tiempo, Copacabana organizó su clásica y el ciclismo fue una disciplina muy representativa para nosotros. Este año hemos recuperado esa tradición, al igual que el down hill, luego del éxito de la Colombia Down Hill Series, realizada a finales de junio con cerca de 160 pilotos y la reactivación de la pista de La Cruz”, explicó Bustamante.

La directora del Inder destacó que la intención es que el deporte vuelva a apropiarse de las calles y escenarios del municipio.

“La idea es que la comunidad pueda disfrutar de equipos profesionales compitiendo en Copacabana, pero también brindarles la oportunidad a nuestros deportistas de medirse con ellos gracias a la categoría regional. Queremos que el municipio vuelva a ser reconocido como una población de grandes eventos y es muy gratificante ver que ese objetivo se está haciendo realidad”, agregó.

La apuesta no es improvisada. En diciembre pasado, Copacabana fue sede de la Final de los Juegos Departamentales, certamen que reunió a más de 2.000 participantes. En las últimas semanas también recibió las Copas Antioquia de ciclomontañismo y bicicrós, además de una válida de la Colombia Down Hill Series.