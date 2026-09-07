A alias Chester, señalado de tres homicidios en el sur del Aburrá, lo hallaron muerto en la cárcel de La Estrella, Antioquia

En una de las celdas de la cárcel de La Estrella, Antioquia, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Andrés Felipe López Bedoya, quien era conocido con el alias de Chester y era uno de los presuntos cabecillas de la banda La Inmaculada. Estaba detenido por tres asesinatos ocurridos en el sur del Valle de Aburrá entre diciembre y enero, pero fue condenado por otros delitos.
La muerte de López Bedoya se produjo sobre las 2:30 de la mañana de este lunes, luego de que uno de los guardianes de este centro reclusorio alertó sobre la muerte de este hombre, de 23 años, y quien estaba internado en este penal desde el pasado 22 de febrero, cuando se produjo su detención en la vereda La Aguacatala, de Caldas.