A alias Chester, señalado de tres homicidios en el sur del Aburrá, lo hallaron muerto en la cárcel de La Estrella, Antioquia

En una de las celdas de la cárcel de La Estrella, Antioquia, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Andrés Felipe López Bedoya, quien era conocido con el alias de Chester y era uno de los presuntos cabecillas de la banda La Inmaculada. Estaba detenido por tres asesinatos ocurridos en el sur del Valle de Aburrá entre diciembre y enero, pero fue condenado por otros delitos. La muerte de López Bedoya se produjo sobre las 2:30 de la mañana de este lunes, luego de que uno de los guardianes de este centro reclusorio alertó sobre la muerte de este hombre, de 23 años, y quien estaba internado en este penal desde el pasado 22 de febrero, cuando se produjo su detención en la vereda La Aguacatala, de Caldas.

Según sus familiares, este joven venía presentando marcados quebrantos de salud desde hace un par de meses, los cuales le habrían hecho perder mucho peso. “Nosotros le tuvimos que comprar una droga carísima y le habíamos contratado un médico particular para que vieran bien qué tenía”, relató el papá del fallecido. Si bien en un principio se le había dado un diagnóstico de tiroidismo, la familia está pendiente de un dictamen más detallado para establecer plenamente las causas del fallecimiento de este presunto cabecilla del grupo delincuencial La Inmaculada, que opera principalmente en La Estrella y Caldas, en el sur del Valle de Aburrá. Entérese: Con sus últimas fuerzas, un joven contó quién los mató a él y a su amigo en la variante a Caldas, Antioquia Agentes del CTI de la Fiscalía llegaron hasta el centro de reclusión y realizaron las labores correspondientes para establecer si el fallecimiento se debió a causas naturales o a otros factores, para lo cual quedaría pendiente un dictamen de los médicos forenses de Medicina Legal, en Medellín. Inicialmente la muerte quedó por establecer. Alias Chester había sido condenado el pasado 24 de agosto a seis años y cinco meses de prisión y una multa de 2.330 millones de pesos por los delitos de tráfico y porte de estupefacientes, en concurso con destinación ilícita de muebles para esta actividad, además de porte ilegal de armas de fuego y falsedad marcaria.

A Andrés Felipe López Bedoya lo estaban investigado, entre otros delitos, por los asesinatos de Estiben Alberto López Villa (izq.) y Mateo Cárdenas Arboleda (der), además de la de Juan Pablo Cano Villa. FOTOS: CORTESÍA

Pero además de este delito, López Bedoya es investigado por tres asesinatos que se presentaron entre diciembre y enero. Uno ocurrió el 8 de diciembre del año pasado en el Centro Poblado La Tablaza, de La Estrella, en medio de una discusión en la que la víctima le estaría reclamando, al parecer, al presunto victimario por los problemas de seguridad que se estaban presentando en la zona. Le puede interesar: Hallaron otro cuerpo embolsado en Bello: van tres en el mismo sitio en lo que va del año Tras este fallecimiento se habría presentado una retaliación y el 20 de enero en las afueras del restaurante Cocorolló, también en La Estrella, donde fueron baleados Mateo Cárdenas Arboleda, de 18 años, y Estiben Alberto López Villa, de 32. Con sus últimas fuerzas, Cárdenas Arboleda alcanzó a dar detalles de quién habría acabado con su vida, señalando a alias Chester. El secretario de Seguridad de Caldas, Carlos Mario Gaviria, expresó que “es satisfactorio saber de que la investigación de la muerte que ocasionó Chester en el mes de diciembre tiene conexión directa con la muerte también de los dos de las dos personas que fueron asesinadas en la variante a Caldas y que esto nos va a dar el esclarecimiento para que esta persona ante la justicia tenga que pagar por esas conductas delictivas”.

El fallecido, de acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana, general Henry Yesid Bello, sería el encargado de cometer homicidios de manera selectiva en La Estrella y Caldas, además de estar vinculado en temas de microtráfico en estas dos localidades. Cuando se produjo su captura, se presentó una confrontación con la Policía que terminó en un tiroteo, pero los uniformados lograron detenerlo en el momento que intentaría escabullirse por un camino rural de la vereda La Aguacatala. Con él, las autoridades capturaron a Kelvin Jesús Cadenas Villadiego, de 28 años, a quien condenaron a seis años y dos meses de prisión por los mismos delitos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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