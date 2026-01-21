Con sus últimas fuerzas, un joven contó quién los mató a él y a su amigo en la variante a Caldas, Antioquia

Agonizando después de recibir cinco impactos de bala en el pecho, Mateo Cárdenas Arboleda, de 18 años, alcanzó a contar cómo dos hombres desde una moto le dispararon a él y a su amigo, Estiben Alberto López Villa, de 32 años, cuando se movilizaban por la variante a Caldas, camino al Centro Poblado La Tablaza, de La Estrella, donde residían.
Los hechos se registraron a las 6:35 de la tarde del pasado martes en este corredor departamental, a la altura del sector Cocorollo, en La Estrella. Ambos quedaron malheridos y fueron trasladados al Hospital San Vicente de Paúl, de Caldas, por parte de unidades de la Policía Metropolitana que llegaron a la zona luego de las alertas de la comunidad.