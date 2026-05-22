Ataque a avión de la Policía en Ocaña deja tres heridos; ofrecen $100 millones de recompensa por información

Un avión de la Policía Nacional fue atacado con ráfagas de fusil este viernes 22 de mayo, poco después de despegar del aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, en Norte de Santander. La aeronave, que cubría la ruta entre ese municipio y Bogotá, logró continuar su trayecto y aterrizar en el aeropuerto El Dorado, pero tres uniformados resultaron heridos.
Según informó la institución, el ataque ocurrió aproximadamente a las 12:55 p.m., momentos después del despegue. En la aeronave viajaban 14 funcionarios de la Policía Nacional, distribuidos entre cuatro tripulantes y diez pasajeros.
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Tras registrarse los disparos contra el avión, la tripulación mantuvo el control de la aeronave y continuó el vuelo hasta Bogotá. Una vez en tierra, se activaron los protocolos de atención para los ocupantes y se inició la verificación de las afectaciones causadas por el ataque.