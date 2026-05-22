“Empezando tardíamente”: con una sencilla línea dibujada, Petro presentó proyecto para un tren interoceánico

Pese a no tener avances sustanciales durante todo su gobierno, el presidente Gustavo Petro presentó este viernes el proyecto de un tren que conectaría los océanos Pacífico y Atlántico para hacerle competencia al Canal de Panamá.
Aunque la idea no es de este gobierno y viene discutiéndose por décadas, esta quedó en el centro de una controversia por cuenta de una publicación realizada por el primer mandatario en sus redes sociales.
A través de un trino, el presidente compartió el pantallazo de un mapa del noroccidente de Colombia en el que se apreciaba una línea recta, trazada a dedo, uniendo a las bahías de Cupica, en Chocó, y Turbo, en Antioquia.
“Empezando tardíamente los estudios del proyecto de tren interoceánico más corto posible en Colombia. Todas las líneas estructurantes de la red férrea nacional, que se construirán en los siguientes años, deben tener como criterio fundamental, el que sean interoceánicas”, escribió Petro para acompañar la imagen.