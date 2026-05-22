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“Empezando tardíamente”: con una sencilla línea dibujada, Petro presentó proyecto para un tren interoceánico

El primer mandatario despertó críticas tras anunciar un tren que pasaría por Chocó y Antioquia para hacerle competencia al Canal de Panamá, pero que a escasos meses de terminar su gobierno ni siquiera tiene diseños de prefactibilidad.

  • Mapa publicado por el presidente Gustavo Petro para presentar el tren interoceánico. FOTO: Cortesía
    Mapa publicado por el presidente Gustavo Petro para presentar el tren interoceánico. FOTO: Cortesía
El Colombiano
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hace 2 horas
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Pese a no tener avances sustanciales durante todo su gobierno, el presidente Gustavo Petro presentó este viernes el proyecto de un tren que conectaría los océanos Pacífico y Atlántico para hacerle competencia al Canal de Panamá.

Aunque la idea no es de este gobierno y viene discutiéndose por décadas, esta quedó en el centro de una controversia por cuenta de una publicación realizada por el primer mandatario en sus redes sociales.

A través de un trino, el presidente compartió el pantallazo de un mapa del noroccidente de Colombia en el que se apreciaba una línea recta, trazada a dedo, uniendo a las bahías de Cupica, en Chocó, y Turbo, en Antioquia.

“Empezando tardíamente los estudios del proyecto de tren interoceánico más corto posible en Colombia. Todas las líneas estructurantes de la red férrea nacional, que se construirán en los siguientes años, deben tener como criterio fundamental, el que sean interoceánicas”, escribió Petro para acompañar la imagen.

La publicación del primer mandatario generó rápidamente una oleada de críticas, no solo por la precaria representación gráfica para anunciar una obra de esa envergadura, sino por lo que muchos consideraron una actitud de ligereza desde lo más alto del Gobierno Nacional hacia iniciativas tan complejas.

Gracias por dejarnos ese diseño, ya solo es hacerlo”, expresó en tono satírico el periodista Daniel Samper Ospina.

“¿Podrá ser alguien más mediocre? Por fortuna con este trazado en Paint, ya dejó hecho los estudios del tren interoceánico. Esperamos con ansias el intergaláctico”, dijo por su parte la representante a la Cámara, Katherine Miranda.

“Gracias. Por mi parte, comparto diseños preliminares para un tren interoceánico Barranquilla- Miami”, complementó en tono mordaz el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, mostrando un mapa del mar Caribe con otra línea torcida y hecha a pulso uniendo a Barranquilla con Miami.

Luego de las múltiples mofas, el presidente publicó un segundo trino, esta vez adjuntando una ilustración que atribuyó a la ANI, mostrando un recorrido del futuro tren, pero dando a entender que los diseños aún están inconclusos.

En la imagen compartida, el trazado del tren aparece cruzando por zonas como Juradó, Riosucio, Unguía y llegaría a Acandí, en donde también se representó el Puerto Mar Caribe.

“Ordenó a la ANI priorizar los estudios de este proyecto, que dada las afectaciones que por la crisis climática empieza a sufrir el Canal de Panamá, puede ayudar de manera importante al comercio mundial y sería de gran beneficio económico para Colombia y el Chocó”, añadió Petro.

Más allá de la controversia política, el trazado preliminar hecho público por la Presidencia despertó discusión por múltiples factores.

Por ser una idea de tan larga data, para muchos críticos las publicaciones del mandatario dejarían un sabor a improvisación, sobre todo al tratarse de una obra que representaría un gran desafío presupuestal y de ingeniería, y atravesaría una zona llena de complejidades ambientales y sociales.

La discusión puso de manifiesto también para otros la desconexión del gobierno central con una idea que ya viene discutiéndose desde hace décadas y que precisamente se ha mantenido estancada por no representar una prioridad para la Nación.

En Antioquia, por ejemplo, el Departamento ha tenido en el radar una conexión entre océanos y ha sido una de las voces más críticas a la falta de apoyo y presupuesto por parte del Gobierno Nacional para viabilizar esa infraestructura, que permitiría potenciar la zona portuaria de Urabá.

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