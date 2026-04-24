Quieren revocar a Carlos Fernando Galán en Bogotá: comité entregó firmas a la Registraduría

En la mañana de este viernes 24 de abril, el proceso para intentar revocar al alcalde Carlos Fernando Galán entró en su etapa definitiva con la entrega formal de las firmas recolectadas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.
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El reloj de la administración distrital comenzó a marcar un tiempo distinto, por lo que ya, tras cinco meses de labores en diversas localidades, un grupo de ciudadanos formalizó a las 10:30 a. m. la petición que busca activar una consulta popular sobre la continuidad del mandatario.