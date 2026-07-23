Los 10 influencers del nuevo Congreso, ¿están preparados?

Al Congreso llegaron diez activistas o influenciadores jalonados por el voto de opinión en redes sociales. Algunos mueven plataformas del tamaño de un medio, otros tienen banderas o causas loables y otros simplemente son la barra brava de Gustavo Petro o Abelardo de la Espriella.
Los únicos requisitos para ser congresista en nuestro país son ser ciudadano colombiano y tener 25 y 30 años para Cámara o Senado, respectivamente. Aunque no esté escrito en la Ley, el Congreso tiene dinámicas que requieren experiencia y estudio como el trabajo político con la ciudadanía, la capacidad de negociación con el gobierno y con otros congresistas y, sobre todo, el conocimiento de la Ley 5, que dicta el reglamento con el que funciona el Legislativo.
Hoy es frecuente pensar que si alguien llega sin trayectoria política a un cargo es visto como una figura de “renovación” o para “refrescar”, pero esa falta de experiencia puede llevar a que la curul se convierta en un adorno o en un espacio para hablar o gritar mucho, pero hacer poco.
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Entonces, vale identificar quiénes son los nuevos congresistas y cuestionar si aprenderán a moverse en los ires y venires de ese entramado complejo que es el Capitolio. Porque una cosa es conseguir que un contenido o denuncia se haga viral; otra es la realidad cotidiana de hacer leyes y promover debates de control político con sustento.