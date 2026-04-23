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¿Qué pasa con el Inpec? Capturan hombre con brazalete electrónico que poseía una escopeta y estaba vendiendo drogas

El hombre que poseía un changón cumplía detención domiciliaria por hurto agravado y porte ilegal de armas. En el mes de abril ya es la tercera persona que es capturada en Bogotá delinquiendo con brazalete del Inpec.

  • Los dos sujetos poseían bazuco, armas tipo changón y dinero en efectivo que se presume es de la venta ilícita de estupefacientes. Foto: Secretaría de Seguridad Bogotá.
    Los dos sujetos poseían bazuco, armas tipo changón y dinero en efectivo que se presume es de la venta ilícita de estupefacientes. Foto: Secretaría de Seguridad Bogotá.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Autoridades capturaron en la localidad de Kennedy, en Bogotá a dos sujetos que portaban armas y estaban al parecer vendiendo drogas en la capital. Uno de ellos portaba brazalete electrónico del Inpec.

Esta aprehensión se dio en el barrio Nueva York donde patrulleros de la Policía Metropolitana de Bogotá realizaban labores de vigilancia. Allí observaron a dos ciudadanos con actitud sospechosa que, al realizarles el respectivo registro, encontraron con que uno de ellos tenía un chaleco antibalas y un arma de fuego tipo changón.

Lea también: Crece alerta por fallas en dispositivos de monitoreo de presos que se estarían quedando sin conexión

Sin embargo, la sorpresa fue mayor cuando en la revisión encontraron que esta persona ocultaba un brazalete electrónico del Inpec. Según el reporte de la Secretaría de Seguridad, estaba pagando una condena por porte de armas de fuego y hurto agravado.

En el procedimiento, la persona que lo acompañaba intentó escapar, sin embargo fue detenida rápidamente. Al momento de la captura portaba 114 dosis de estupefacientes y dinero en efectivo, que se presume que es de la venta ilícita de bazuco. Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes por delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

Presos con brazaletes del Inpec están delinquiendo nuevamente en las calles de Bogotá

El pasado 13 de abril, en una balacera registrada en el Centro Administrativo Nacional (CAN), en el occidente de Bogotá, fue capturado un hombre que al parecer buscaba robarle el celular a una transeúnte. En su momento fue identificado como Keymet Andrey Piravagüen Murillo y según conoció El Tiempo, cumplía una condena de seis años de prisión domiciliaria por hurto calificado y agravado, y registra al menos tres condenas previas por delitos similares.

Este no ha sido el único caso donde personas que cumplen con prisión domiciliaria son capturadas presuntamente involucradas en acciones criminales.

Uno de los participantes del robo de un furgón y el taxista que secuestró y le robó a una mujer identificada como Diana Ospina en el mes de febrero contaban con detención domiciliaria, algo que ya ha generado la alerta del alcalde Carlos Fernando Galán, quien le ha solicitado explicaciones al Gobierno Nacional.

“Llegó el momento que el Ministerio de Justicia nos diga su capacidad para poder controlar a las personas que están detenidas en sus casas o que están en detención domiciliaria con brazalete, porque evidentemente tenemos a muchas de esas personas delincuentes nuevamente en las calles, en medio de supuestamente estar pagando su condena, cometiendo nuevos delitos”, subrayó el alcalde distrital.

De acuerdo con datos del Centro de Reclusión Virtual (Cervi) del Inpec, en lo que va del 2026 23 detenidos se han fugado de su prisión domiciliaria y durante el 2025, 106 presos violaron las restricciones, dando así un promedio de un fugado cada cinco días.

Siga leyendo: Cada cinco días un preso con brazalete electrónico se fuga en Colombia, ¿qué dice el Inpec?

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