¿De dónde salieron? Medicina Legal niega autoría de imágenes del cadáver de ‘Bendito Menor’

Medicina Legal negó la autoría de las imágenes que circulan en redes sociales y otros medios virtuales de los cadáveres de Nain Andrés Pérez Toncel ‘Bendito Menor’ y su pareja Rosa Angélica Tarazona ‘La Bebecita’, muertos en un operativo militar desplegado el viernes pasado en Riohacha, La Guajira. “Las imágenes de cuerpos sin vida que actualmente circulan en diferentes redes sociales, relacionadas con las personas fallecidas durante el operativo realizado en Riohacha el pasado 4 de septiembre, no corresponden a imágenes tomadas al interior de las instalaciones del Instituto ni fueron captadas por servidores, contratistas o personal vinculado a la Entidad”, precisó el organismo.

Pérez Toncel, Tarazona y dos hombres que se presume eran sus escoltas fueron abatidos en el operativo, que estaba dirigido contra uno de los jefes de la subestructura “Javier Cáceres” de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACSN), que operan en esa región del país y se ha convertido en un objetivo de primer nivel para el Gobierno y la Fuerza Pública.

Medicina Legal rechazó ese tipo de divulgaciones, al advertir que ese tipo de acciones constituyen una “vulneración a la dignidad humana, afectan la privacidad de las víctimas y generan un impacto adicional sobre sus familiares y seres queridos”. Advirtió que, como institución encargada del manejo de los temas de ciencias forenses en el país, sus acciones se desarrollan “bajo estrictos protocolos técnicos, éticos y de confidencialidad”, que privilegian el respeto de los cuerpos recepcionados, así como la “protección” de la información obtenida en el marco de sus labores, que se ciñen a parámetros legales”.

La Entidad reitera su compromiso con la preservación de la dignidad de las personas fallecidas y exhorta a la ciudadanía, medios de comunicación, usuarios de redes sociales y demás actores a abstenerse de compartir material gráfico que pueda vulnerar los derechos de las víctimas y de sus familias”, añadió Medicina Legal. Horas después de su muerte, el presidente, Abelardo de la Espriella, viajó a La Guajira para dar a conocer datos del operativo del miembro de ACSN, quien solía usar las redes sociales para vanagloriarse de sus acciones criminales, dar cuenta de sus “excentricidades y desafiar a las autoridades”. “Hoy ha llegado el fin de las actividades criminales de este narcoterrorista que tenía azotada a La Guajira y al Caribe colombiano mediante el narcotráfico, la extorsión y la presión de la población”, afirmó el mandatario, al hablar frente a los cuerpos y advertir a otros jefes de las organizaciones al margen de la ley que les “caerá la mano de hierro del Estado”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas