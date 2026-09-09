¿De dónde salieron? Medicina Legal niega autoría de imágenes del cadáver de ‘Bendito Menor’

Medicina Legal negó la autoría de las imágenes que circulan en redes sociales y otros medios virtuales de los cadáveres de Nain Andrés Pérez Toncel ‘Bendito Menor’ y su pareja Rosa Angélica Tarazona ‘La Bebecita’, muertos en un operativo militar desplegado el viernes pasado en Riohacha, La Guajira.
“Las imágenes de cuerpos sin vida que actualmente circulan en diferentes redes sociales, relacionadas con las personas fallecidas durante el operativo realizado en Riohacha el pasado 4 de septiembre, no corresponden a imágenes tomadas al interior de las instalaciones del Instituto ni fueron captadas por servidores, contratistas o personal vinculado a la Entidad”, precisó el organismo.