¿Lo están apurando a comprar? Estas son las señales de que una marca usa trucos digitales para presionarlo

Comprar en línea, registrarse en una aplicación o dejar datos en una tienda digital ya hace parte de la rutina de millones de personas. Por eso, conviene prestar atención a cómo están diseñadas las pantallas y qué decisiones facilitan o dificultan.
Algunas plataformas utilizan estrategias que buscan que el usuario compre, acepte condiciones o entregue información rápidamente, en lugar de permitirle evaluar las opciones con tranquilidad. Estas prácticas pueden aprovechar la prisa o la distracción y terminar condicionando la decisión de compra.
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De acuerdo con Alejandra Marcela Peláez, docente de la Maestría virtual en Gerencia de Mercadeo Digital de Areandina, una primera alerta aparece cuando una página genera urgencia sin explicar qué ocurrirá realmente cuando termine el tiempo.
“Si un sitio le hace sentir que debe decidir ya, pero no le aclara qué cambia de verdad cuando el tiempo se acaba, eso no es información útil. Es presión. Y cuando la presión reemplaza a la explicación, la libertad de decidir se reduce”, explica Peláez.