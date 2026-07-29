Así es el blindaje de Cali para garantizar seguridad para la posesión de De la Espriella

Las autoridades del Valle del Cauca ultiman los preparativos para la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella —cuya realización en Cali ya fue aprobada por la Cámara de Representantes y está pendiente del Senado—, prevista para la próxima semana. Tras un consejo de seguridad, la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Cali y la Fuerza Pública definieron un plan para reforzar la seguridad en la capital vallecaucana y en municipios vecinos como Palmira, Jamundí y Yumbo, ante posibles amenazas de orden público. En entrevista con Blu Radio, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, explicó que el objetivo es “blindar a Cali” con un amplio dispositivo de seguridad que incluye restricciones al espacio aéreo, controles de ingreso a la ciudad y un esquema especial para proteger a las delegaciones nacionales e internacionales que asistirán al acto.

Prohibición de drones y recompensa por información

Uno de los principales componentes del plan está enfocado en prevenir posibles ataques con drones, una modalidad que ha sido recurrente en los últimos meses por grupos armados ilegales en diferentes municipios del departamento. Por esa razón, las autoridades prohibieron el vuelo de drones en Cali y sus alrededores durante la jornada de posesión. “Organizamos todo lo que tiene que ver con protección del sitio, sobre todo antidrones y con escudos aéreos para que no vaya a haber ningún problema con drones cargados”, explicó la gobernadora Toro. A esta medida se suma una recompensa de hasta 500 millones de pesos para quienes suministren información que permita anticipar o evitar posibles acciones terroristas, especialmente aquellas relacionadas con carros bomba o drones explosivos. Según explicó la mandataria departamental, los organismos de inteligencia han advertido sobre la posibilidad de que las disidencias de las Farc intenten alterar el orden público durante el evento. En cuanto a las manifestaciones, Francisco Toro detalló que “si hay algún tipo de caminata o lo que quieran hacer en paz, nosotros no lo vamos a prohibir, pero no vamos a tolerar ningún acto de bloqueo ni de violencia”.

Controles para ingresar a Cali

Además del refuerzo militar y policial, las autoridades evalúan implementar controles especiales para el ingreso a la ciudad durante los días previos y el desarrollo de la ceremonia. La gobernadora señaló que estas medidas también buscan evitar una mayor presión sobre la red hospitalaria de la ciudad, que actualmente atraviesa una crisis por la falta de recursos provenientes de las EPS. Es más, señaló que el Hospital Universitario del Valle registra una sobreocupación cercana al 300 %, situación que obligaría a limitar el ingreso de personas a la ciudad en caso de presentarse una emergencia. El acto de posesión se realizará en el auditorio de la Universidad Santiago de Cali, un lugar escogido, entre otras razones, por su cercanía a la Tercera Brigada del Ejército, lo que facilitará el desplazamiento del presidente electo para atender eventuales consejos de seguridad.

Seguridad para delegaciones internacionales