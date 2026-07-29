Hay alerta en Cauca por retenes ilegales atribuidos a disidencias de “Iván Mordisco”.

La comunidad de una zona rural de Caloto, en el norte del Cauca, denunció la instalación de un retén ilegal que habría sido realizado por hombres armados señalados de pertenecer a las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco. El hecho quedó registrado en videos que comenzaron a circular en redes sociales.

En las imágenes se observa a varios hombres armados ubicados sobre una carretera, donde al parecer ejercían controles sobre los vehículos que transitaban por el sector. De acuerdo con las denuncias de los habitantes, durante varios minutos fueron detenidos automóviles y motocicletas que se movilizaban por este corredor vial.

Hasta ahora, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido, por lo que aún no se ha confirmado si hubo personas retenidas o si se presentaron otras afectaciones derivadas del presunto retén.

Sin embargo, información de inteligencia militar indica que la presencia de los integrantes de esta estructura tendría como objetivo atraer a las tropas del Ejército para ejecutar un ataque mediante artefactos explosivos improvisados.

Según esa información, la acción sería una respuesta a los recientes operativos contra las finanzas ilegales del grupo, entre ellos la incautación de 850 kilogramos de marihuana en el norte del Cauca y otras operaciones dirigidas contra sus cabecillas.

El Ejército aseguró que los hombres armados permanecieron por un tiempo limitado en el lugar antes de retirarse.

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Mientras tanto, las unidades militares continúan desplegadas en la zona para inspeccionar el corredor, verificar que no existan explosivos instalados y garantizar el tránsito seguro de la población.

Tras lo sucedido, el Ejército confirmó que las tropas de la Brigada 29 adelantan labores de inspección en la carretera que comunica a Caloto con Corinto.

No es la única alerta que ha activado Mordisco esta semana. En varias zonas rurales del noroccidente del Huila ya no son las autoridades las que, según la Defensoría del Pueblo, fijan las “reglas de convivencia”, sino las disidencias a su cargo.