Angie Rodríguez denuncia a Petro: este es el documento en que habla de “violencia de género política”

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y actual gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, radicó este miércoles una denuncia penal contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. El documento, presentado por su apoderado, el abogado Manuel Villanueva (miembro del bufete del exministro de Justicia Wilson Ruiz) pide a esa célula investigativa iniciar de forma urgente las actuaciones de su competencia para “garantizar los derechos fundamentales” de la funcionaria. Al momento de radicar la acción, Rodríguez dijo: “Yo no soy parte de esa red de mujeres y por eso el presidente nunca me defendió en las redes sociales. (...) La salud mental es un...