Angie Rodríguez denuncia a Petro: este es el documento en que habla de “violencia de género política”

La exdirectora del Dapre y gerente del Fondo de Adaptación denunció al presidente por violencia de género política, acoso laboral y presiones para trasladar recursos públicos. Advierte que acudirá a instancias internacionales si la justicia colombiana no actúa.