El mar Caspio entra en la guerra: Por qué es una ruta estratégica

Lo que durante años fue una ruta comercial relativamente discreta entre Asia Central, Rusia e Irán ahora se convirtió en un nuevo escenario de confrontación internacional. El mar Caspio, ubicado entre cinco países —Rusia, Irán, Kazajistán, Turkmenistán y Azerbaiyán—, quedó en medio de las tensiones derivadas de la guerra en Ucrania y el conflicto que enfrenta a Irán con Estados Unidos e Israel.
El episodio que puso nuevamente la atención sobre esta región ocurrió durante el fin de semana, cuando Ucrania aseguró haber realizado ataques de largo alcance contra embarcaciones en el mar Caspio. Según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, las operaciones estuvieron dirigidas contra barcos utilizados para transportar cargamentos militares relacionados con Irán y Rusia, además de un buque de guerra.
La información fue revelada inicialmente por CNN. De acuerdo con los servicios de inteligencia ucranianos, los objetivos eran cargueros sometidos a sanciones internacionales que estarían siendo utilizados para trasladar material militar entre Teherán y Moscú.
Sin embargo, Irán entregó una versión diferente de los hechos. El gobierno iraní aseguró que el ataque afectó un buque mercante que transportaba hierro y afirmó que la explosión dejó un marinero muerto y otros heridos. Además, convocó al encargado de negocios de Ucrania en Teherán y calificó la acción como “hostil y criminal”.