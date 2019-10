Cáncer de mama: se gana en prevención pero aún falta más

De acuerdo con el IPC de The Economist y la OMS, el mundo debe mantener los programas de lucha contra esta enfermedad, pues los enfoques de prevención, que vayan desde medidas para evitar que los ciudadanos lleguen al tabaquismo y planes de vacunación, hasta promoción de hábitos saludables, requieren financiamiento sostenido y monitoreo de resultados. “Otra área vital es la de registros del cáncer, que resultaron ser el mayor indicador de políticas y planificación adecuada para el control de la enfermedad”, dijo Laboratorios Roche, durante la presentación del IPC. La OMS hizo un llamado “al esfuerzo entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales y otras de la sociedad civil para promover acciones e inversiones en áreas como la detección temprana del cáncer, así como la mejora en los servicios de tratamiento y en el acceso a los cuidados paliativos”.

A principios de octubre fue presentado, de nuevo, un proyecto de ley que busca que las Empresas Promotoras de Salud (EPS) de Colombia, obligatoriamente implementen programas y destinen recursos para la prevención del cáncer de mama, principalmente. El autor es el representante a la Cámara Óscar Villamizar , del Centro Democrático, quien fue acompañado por organizaciones dedicadas a prevenir esta enfermedad, como SENOsama, FundaciónSQ, Ámese, Fundayama, Funcáncer, entre otras. El proyecto destaca que no pueden pasar más de 45 días desde la consulta por sospecha, hasta la primera intervención. La meta del proyecto es que se establezcan medidas más eficaces, tempranas y oportunas en prevención, detección temprana, tratamiento integral, rehabilitación y cuidado paliativo del cáncer de mama, en especial en zonas apartadas.

Yolima Méndez, presidenta del Observatorio Interinstitucional de Cáncer Infantil, reconoció que a nivel macro, el país avanza un “paso adelante” en políticas públicas, pero los pasos hacia atrás se notan “cuando los pacientes encuentran barreras”. Además, destacó que pese a que el derecho a la salud está consagrado en la ley, “muchos pacientes no logran encontrar la oportunidad y la calidad que necesitan”. Para ella, este es el principal reto, sobre todo en materia de oportunidad en la atención, porque “no solo se trata de que me atiendan, sino que lo hagan de manera oportuna, es decir, cuando lo necesito, que es donde nos rajamos y está la gran debilidad”. En cuanto a la niñez, destacó que aunque hay avances en general, “la atención para niños con cáncer aún es compleja, porque no se cuenta con centros especializados para la atención de la población”.