Horas antes, el mismo Forero había dicho, en medio del debate a la reforma a la salud, que el presidente debía exigirle la renuncia a Leyva, así como lo había hecho con Zamora. Precisamente señaló que de la “patanería misógina del canciller”, el presidente Petro tomó partido por él y no por Zamora “a quien asistía la razón, pues la respuesta de Leyva fue que no le importaba que condenaran al Estado. Es inaceptable que ese señor siga a cargo de las relaciones diplomáticas del país”.

“Son reuniones que se llevaron a cabo o se están llevando a cabo en París, en un hotel. Me dieron el nombre del hotel, el nombre de las personas, pero no voy a ser irresponsable de quedarme con eso, es mi deber funcional, soy servidora pública. Yo tengo una información que me dieron, que no he corroborado, y la pondré en conocimiento del Fiscal General y del director de la Unidad Anticorrupción para que se proceda a verificar, porque son hechos supremamente graves, corren ríos de millones de pesos debajo de todo esto”, dijo claramente Zamora.

Debido a estas declaraciones, Zamora fue escuchada este martes en la Fiscalía General de la Nación y el ente de control anunció la apertura de una investigación en el caso.