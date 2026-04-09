Así cayó alias Mison, el poderoso “narco invisible” que abrió la puerta al Tren de Aragua en Bogotá

En un operativo coordinado por la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y las autoridades ecuatorianas, se dio con la captura de Luis Rolando Osorio Arévalo, conocido con el alias de Mison o El Viejo, señalado como cabecilla principal del grupo delincuencial ‘Los Maracuchos’ y considerado una de las figuras más peligrosas de la criminalidad en Bogotá. El procedimiento policial tuvo lugar en Ecuador el pasado 26 de febrero, pero hasta ahora se conocieron los detalles sobre la captura y su entrega en el puente internacional de Rumichaca, en cumplimiento de una circular azul emitida por Interpol. Lea también: Capturan en Medellín a uno de los criminales más buscados de Brasil ¿Quién es? El sospechoso tenía una amplia trayectoria criminal de 10 años y forjó una alianza con el Tren de Aragua, permitiendo el ingreso de esta estructura delincuencial internacional a Bogotá y facilitando su expansión criminal en las localidades de Santa Fe, Kennedy y Los Mártires desde 2018.

Los movimientos de Luis Rolando Osorio Arévalo como empresario

Alias Mison se creó en el negocio del narcotráfico y luego pasó a discotecas y bares. Su actividad criminal comenzó en la localidad de Kennedy y se extendió a otras zonas de la ciudad, acumulando una fortuna superior a los 20 mil millones de pesos.

Este hombre habría iniciado en 2018 acogiendo en sus bares a migrantes para reclutarlos y entrenarlos en actividades criminales, lo que habría facilitado la llegada del Tren de Aragua a Bogotá. Entérese: Gobierno suspende diálogos con cabecillas de bandas tras parranda en cárcel de Itagüí También tenía una fachada de empresario mediante la cual utilizaba viviendas para convertirlas en pagadiarios, además de estar involucrado en el homicidio de un DJ venezolano y cercano a Héctor Guerrero Flores, más conocido como el “Niño Guerrero”, cabecilla de la estructura criminal venezolana.

La fuga de ‘Mison’

En 2024, se fugó a Ecuador tras una operación realizada por las autoridades colombianas. En ese país se mostraba con un bajo perfil, ya que tenía a su disposición una pesebrera y un negocio que utilizaba para coordinar las actividades delictivas en la capital colombiana. Le puede interesar: Cabecillas de bandas se enrumbaron en cárcel de Itagüí; llevaron hasta a un reconocido cantante vallenato ‘Mison’ era requerido en Colombia por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, tráfico de estupefacientes y fabricación, así como tráfico y porte de armas de fuego. Fue puesto a disposición de un juez de la República, quien le dictó medida de aseguramiento intramural con la espera de una pena superior a los 30 años.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó este resultado de las autoridades colombianas como uno de los más importantes en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad en el país. “Este golpe que dio la Fiscalía y la Policía tomó dos años de investigación y seguimiento. No fue fácil, porque este es un criminal que se presentaba como un empresario de las actividades nocturnas y de esa forma buscaba ser invisible”, expresó el alcalde.

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