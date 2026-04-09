Así cayó alias Mison, el poderoso “narco invisible” que abrió la puerta al Tren de Aragua en Bogotá

En un operativo coordinado por la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y las autoridades ecuatorianas, se dio con la captura de Luis Rolando Osorio Arévalo, conocido con el alias de Mison o El Viejo, señalado como cabecilla principal del grupo delincuencial ‘Los Maracuchos’ y considerado una de las figuras más peligrosas de la criminalidad en Bogotá.
El procedimiento policial tuvo lugar en Ecuador el pasado 26 de febrero, pero hasta ahora se conocieron los detalles sobre la captura y su entrega en el puente internacional de Rumichaca, en cumplimiento de una circular azul emitida por Interpol.
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El sospechoso tenía una amplia trayectoria criminal de 10 años y forjó una alianza con el Tren de Aragua, permitiendo el ingreso de esta estructura delincuencial internacional a Bogotá y facilitando su expansión criminal en las localidades de Santa Fe, Kennedy y Los Mártires desde 2018.