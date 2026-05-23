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Gobierno Petro subiría otra vez el precio de la gasolina en junio, ¿de cuánto sería el nuevo aumento?

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló que la medida busca proteger las finanzas públicas y avanzar en el desmonte definitivo de los subsidios a los hidrocarburos.

  • El Gobierno Nacional se prepara para implementar un nuevo ajuste en el precio del combustible a partir del 1 de junio. FOTO: Tomada de redes sociales @PalmaEdwin y Colprensa
    El Gobierno Nacional se prepara para implementar un nuevo ajuste en el precio del combustible a partir del 1 de junio. FOTO: Tomada de redes sociales @PalmaEdwin y Colprensa
  • La gasolina podría aumentar de valor en junio. FOTO: Colprensa
    La gasolina podría aumentar de valor en junio. FOTO: Colprensa
  • El candidato presidencial, Sergio Fajardo Valderrama. FOTO: Julio César Herrera
    El candidato presidencial, Sergio Fajardo Valderrama. FOTO: Julio César Herrera
El Colombiano
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hace 2 horas
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Luego de una reciente alerta emitida por parte del Gobierno de Gustavo Petro, el bolsillo de los colombianos se prepara para un eventual impacto con un posible aumento en el precio de la gasolina en el país el próximo mes.

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El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anticipó recientemente desde Medellín que el Gobierno nacional está evaluando un nuevo aumento en el precio de la gasolina en Colombia, debido a una medida que comenzaría a regir a partir del próximo lunes 1 de junio.

Y es que, de concretarse, este ajuste representaría el segundo incremento consecutivo en el valor del combustible, en el marco de la política oficial de desmonte gradual de los subsidios, ejecutada durante este año final del Gobierno Petro.

La gasolina podría aumentar de valor en junio. FOTO: Colprensa
La gasolina podría aumentar de valor en junio. FOTO: Colprensa

Las razones detrás del posible incremento

De acuerdo con lo expuesto por el ministro Palma, la decisión respondería a la necesidad de proteger las finanzas públicas y equilibrar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

El jefe de la cartera de Minas aclaró que, aunque el ajuste es inminente, la tarifa exacta aún no ha sido oficializada debido a que está pendiente una mesa de trabajo con el Ministerio de Hacienda para finales de mayo.

“Yo creo que va a haber un aumento, como lo hemos hecho y lo ha orientado el presidente, de forma gradual, responsable con las finanzas públicas, con el fondo de estabilización, pero también responsable con el bolsillo de los colombianos”, afirmó Palma.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. FOTO: Tomada de redes sociales @PalmaEdwin
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. FOTO: Tomada de redes sociales @PalmaEdwin

El funcionario destacó que el comportamiento del precio final está sujeto a factores externos y a una revisión constante de las cuentas estatales del país colombiano.

“Siempre lo monitoreamos de acuerdo a varias variables internacionales. Es un trabajo conjunto con Hacienda, porque usted sabe que nos toca proteger el fondo de estabilización de los precios de los combustibles”, agregó.

La postura del Ejecutivo frente al sostenimiento de estas ayudas financieras es contundente. Durante su intervención, el ministro Palma expuso la línea del Gobierno con una definición directa: “No vamos a seguir subsidiando combustibles”.

El fin de los subsidios a los combustibles fósiles: ¿de cuánto sería el aumento de la gasolina en junio?

Bajo esta misma premisa, argumentó que los recursos públicos deben priorizar la inversión social antes que el financiamiento de los hidrocarburos: “Nos toca ir desmontando paulatinamente los sostenidos de los combustibles porque no puede el pueblo colombiano y sus programas sociales pagar los combustibles fósiles”.

Esta señal oficial coincidió plenamente con la postura del ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien sostuvo que “no tiene sentido ni es viable para el país mantener los subsidios a la gasolina”.

Cabe recordar que en mayo el combustible ya había subido $400, alcanzando un promedio nacional de $15.849, lo que ya generaba preocupación en los sectores de transporte y comercio por su efecto dominó en los precios de bienes y servicios. De manera que este valor ($400) podría ser el mismo a la espera del anuncio sobre la tarifa que regirá el próximo mes.

Críticas de la oposición desde la región Caribe: Fajardo se pronunció

El anuncio del ministro de Minas y Energía provocó reacciones inmediatas en el ámbito político. Desde Barranquilla, el candidato presidencial Sergio Fajardo arremetió contra la gestión del Ejecutivo y calificó de “pésima” administración al Gobierno nacional por la posibilidad de este nuevo aumento.

Fajardo aprovechó para cuestionar el desempeño previo del ministro Palma como interventor de la empresa prestadora del servicio de energía Air-e, otro tema que ha sido bastante polémico en el trabajo de ese ministerio.

“El ministro Edwin Palma hace parte de una pésima administración. Él estuvo aquí y fue interventor, a ver qué hicieron con Air-e, ¿Cómo la van a entregar? ¿Cuánto le bajaron las tarifas al Caribe? ¿Cuánto les han prometido a la región? Al Caribe siempre le prometen porque dicen: ‘Allá ponen presidente’. Vienen aquí y dicen mentiras todos los días y a todas las horas. ¿Cuántas veces se han creído estos cuentos?”, expresó Fajardo este viernes.

El candidato presidencial, Sergio Fajardo Valderrama. FOTO: Julio César Herrera
El candidato presidencial, Sergio Fajardo Valderrama. FOTO: Julio César Herrera

Finalmente, el candidato presidencial enfatizó que el incremento de la gasolina y las tarifas energéticas golpea la productividad y la economía de los ciudadanos con menos recursos: “Los problemas se resuelven trabajando. No se merecen esto y las personas más pobres siempre son las que están pagando. Este es un espacio para la industria, pero ¿cómo va a poner una fábrica si no le garantizan el suministro de energía?”.

En el plano político, Fajardo también descartó una alianza con Paloma Valencia y señaló que, de llegar a la Presidencia, está dispuesto a trabajar con el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, manifestando que “puede votar por el que quiera”.

Sin embargo, aclaró que su gestión con los mandatarios locales se dará bajo una estricta transparencia en todos los sentidos. “Yo trabajo con todas las personas, pero ni un peso, ni un contrato, y eso se puede hacer aquí”, concluyó.

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