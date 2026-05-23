Gobierno Petro subiría otra vez el precio de la gasolina en junio, ¿de cuánto sería el nuevo aumento?

Luego de una reciente alerta emitida por parte del Gobierno de Gustavo Petro, el bolsillo de los colombianos se prepara para un eventual impacto con un posible aumento en el precio de la gasolina en el país el próximo mes.
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El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anticipó recientemente desde Medellín que el Gobierno nacional está evaluando un nuevo aumento en el precio de la gasolina en Colombia, debido a una medida que comenzaría a regir a partir del próximo lunes 1 de junio.
Y es que, de concretarse, este ajuste representaría el segundo incremento consecutivo en el valor del combustible, en el marco de la política oficial de desmonte gradual de los subsidios, ejecutada durante este año final del Gobierno Petro.