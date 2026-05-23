CNE advierte que faltan testigos electorales: ¿Qué se necesita para ser guardián de los votos este 31 de mayo?

A horas de cerrarse el plazo para inscribir testigos electorales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha confirmado que hasta el momento hay 191.069 ciudadanos que van a ejercer este rol, sin embargo, hizo un llamado, ya que faltan 10.326 meses de votación por cubrir.
La advertencia la hizo a menos de 24 horas para cumplirse el plazo de los partidos y movimientos políticos para acreditar a sus testigos. Este se cumple a 11:59 p. m. del domingo, 24 de mayo.
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De acuerdo con el ente electoral, “la presencia de testigos electorales en las mesas es fundamental para fortalecer la transparencia, la vigilancia y las garantías del proceso democrático”, por lo que sostiene la invitación para que las colectividades involucradas en las elecciones del próximo 31 de mayo hagan las respectivas postulaciones.
La inscripción de estos ciudadanos es importante, ya que ellos son quienes actúan como veedores naturales del proceso electoral en representación de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos que inscribieron candidatos.