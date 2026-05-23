Tensión en Caracas: sobrevuelo de aeronaves de guerra de EE. UU. sorprendió a los venezolanos

Meses después de la incursión militar hecha por Estados Unidos en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro, los venezolanos volvieron a verse sorprendidos tras el sobrevuelo de dos aviones de guerra de Estados Unidos.

En la mañana y tarde de este sábado, 23 de mayo, las dos aeronaves Bell Boeing V-22 Osprey realizaron maniobras de aterrizaje controlado en el estacionamiento de la sede diplomática de Estados Unidos en el este de la ciudad, levantando polvo y hojas ante la mirada de periodistas y residentes.

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Estos modelos, conocidos como convertiplanos, tienen la capacidad de despegar verticalmente como un helicóptero y volar a alta velocidad como un avión gracias a sus rotores inclinables. Videos ciudadanos captaron su presencia en el cielo caraqueño.