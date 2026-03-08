x

Capturado Camilo Gómez, candidato al Senado, por presuntos vínculos con Papá Pitufo

La Fiscalía, tiene material que incluye grabaciones, registros audiovisuales y documentos judiciales que reconstruyen encuentros, préstamos y gestiones atribuidas a la relación entre el señalado contrabandista y el candidato Camilo Gómez.

  • Camilo Gómez candidato al Senado, señalado de presuntos vínculos con alias Papá Pitufo. Foto: redes socuales.
    Camilo Gómez candidato al Senado, señalado de presuntos vínculos con alias Papá Pitufo. Foto: redes socuales.
Maria Victoria Caicedo G
Maria Victoria Caicedo G

Actualidad

hace 1 hora
La Fiscalía General capturó al candidato al Senado Camilo Gómez Castro por sus presuntos vínculos con el zar del narcotráfico, alias Papá Pitufo.

El candidato fue notificado por parte de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de un requerimiento vigente en su contra, luego de sufragar en uno de los puestos de votación de la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá.

Según el proceso, el capturado sería uno de las articuladoras de la red de corrupción que favoreció actividades de contrabando para Diego Marín Buitrago o ‘El Viejo’. “Los elementos materiales probatorios indican que presuntamente mantenía contactos con representantes de entidades del orden nacional y regional, funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la Rama Judicial para que, a cambio de dinero, permitieran el ingreso al país, tránsito y comercialización de mercancía de contrabando, o se abstuvieran de actuar contra la organización ilegal”, informó la Fiscalía.

En desarrollo.

