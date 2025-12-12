Dirección de Inteligencia denunció a funcionario por polémica reunión con “Papá Pitufo” en España

El jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, informó que su dependencia instauró una denuncia penal en contra de un funcionario del Gobierno que se reunió en España con el zar del contrabando, Diego Marín Buitrago (“Papá Pitufo”), tras considerar que se trató de una cita inconsulta y sospechosa.
El afectado con la denuncia es Isaac Beltrán, un exasesor de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), quien viajó a la ciudad de Madrid en abril de 2024 para reunirse con el delincuente y su abogado.
Según él, la misión fue autorizada por el presidente Gustavo Petro y su jefe de entonces en la UIAF, Luis Llinás, y tenía el propósito de recolectar información de inteligencia financiera y datos sobre presuntos oficiales corruptos de las agencias del Estado involucrados en operaciones de contrabando.
Sin embargo, cuando dicha cita fue de conocimiento público, desató una tormenta política en las huestes del Gobierno. La razón: que “Papá Pitufo” había intentado donar $500 millones a la campaña presidencial de Petro en 2022, motivo por el cual este encuentro en España resultaba sospechoso.