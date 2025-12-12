Dirección de Inteligencia denunció a funcionario por polémica reunión con “Papá Pitufo” en España

El jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, informó que su dependencia instauró una denuncia penal en contra de un funcionario del Gobierno que se reunió en España con el zar del contrabando, Diego Marín Buitrago (“Papá Pitufo”), tras considerar que se trató de una cita inconsulta y sospechosa. El afectado con la denuncia es Isaac Beltrán, un exasesor de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), quien viajó a la ciudad de Madrid en abril de 2024 para reunirse con el delincuente y su abogado. Le puede interesar: “Me reuní con ‘Papá Pitufo’ por orden de Petro”: las graves revelaciones de un exasesor de la UIAF Según él, la misión fue autorizada por el presidente Gustavo Petro y su jefe de entonces en la UIAF, Luis Llinás, y tenía el propósito de recolectar información de inteligencia financiera y datos sobre presuntos oficiales corruptos de las agencias del Estado involucrados en operaciones de contrabando. Sin embargo, cuando dicha cita fue de conocimiento público, desató una tormenta política en las huestes del Gobierno. La razón: que “Papá Pitufo” había intentado donar $500 millones a la campaña presidencial de Petro en 2022, motivo por el cual este encuentro en España resultaba sospechoso.

En una entrevista con la emisora La W, realizada en la mañana de este viernes, Lemus advirtió: “Nosotros incluso ya le pusimos un denuncio penal por eso, por usurpación de funciones, por extralimitación de funciones”, refiriéndose a Beltrán. El jefe de la DNI detalló que “no hemos encontrado la comisión clara de la ida de él (Beltrán) a España. No es clara, y sabemos que es delicado”.

Y reiteró que “tampoco es cierto que el presidente Petro lo haya enviado, el presidente es muy claro, él nunca dio esa instrucción, nunca dio esa autorización en ningún momento”. Actualmente, “Papá Pitufo” está pendiente de los resultados de su apelación frente a un proceso de extradición que Colombia le solicitó a la justicia portuguesa, donde fue detenido en diciembre de 2024 y luego dejado en libertad condicionada. Cuando se produjo la reunión con el entonces asesor de la UIAF, Marín estaba detenido en España; luego un Tribunal de Valencia le dio la libertad, ordenándole que no podía salir de ese país mientras se aclaraba su situación judicial, pero “Papá Pitufo” huyó a Portugal, donde fue arrestado y liberado una vez más.

Beltrán renunció a principios del pasado mes de noviembre, en medio del escándalo, defendiendo su inocencia y alegando que lo hizo obedeciendo órdenes. Por la reserva del caso, se negó a contar los detalles de lo que habló con “Papá Pitufo”, aunque dijo que en ningún momento le ofreció beneficios jurídicos. Aún así, la fiscal General, Luz Camargo, declaró que el exfuncionario al parecer extralimitó sus funciones. Una queja que ahora quedó formalizada con la denuncia que interpuso Lemus. Según el presidente Petro, “Papá Pitufo” es responsable, por lo menos, del 80% del contrabando que circula en los puertos de Colombia. Trató de introducir dinero sucio a su campaña, pero, dice él, detectó la situación a tiempo, devolvió los $500 millones y cuando fue electo presidente ordenó la persecución internacional contra ese hombre. Siga leyendo: ¿Quién es ‘Papá Pitufo’, el contrabandista que trató de meter dinero ilegal a la campaña presidencial de Petro? Preguntas frecuentes sobre el tema: