Cada cinco días un preso con brazalete electrónico se fuga en Colombia, ¿qué dice el Inpec?

El 13 de abril, un intercambio de disparos frente a la sede del Centro Administrativo Nacional (CAN) en Bogotá terminó destapando un problema estructural de la Justicia: el hombre que inició todo (cuando robó a una patrullera) tenía puesto un brazalete electrónico al momento de su captura. Lo cubrió con aluminio.
Según datos del Centro de Reclusión Virtual (Cervi) del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), este no sería un caso aislado. En 2026, 23 detenidos han violado las restricciones de esta medida de aseguramiento. En 2025 fueron 106, es decir, una violación cada cinco días.
Ante los hechos, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió una respuesta: “El Ministerio nos tiene que decir si debemos seguir permitiendo que haya detenciones domiciliarias de personas de alta peligrosidad cuando no tienen capacidad, evidentemente, para controlarlos y para vigilar que no cometan los crímenes”, dijo.
Según el Cervi, en 2025 hubo 232 casos de personas con brazaletes electrónicos que terminaron involucradas en otros procesos.
A 14 personas se les retiró el dispositivo tras cometer un nuevo delito; además, se emitieron 89 nuevas boletas de detención para sindicados, 119 boletas de encarcelación para condenados y se registraron 10 órdenes de captura adicionales.