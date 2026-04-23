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Este viernes arranca el Sudamericano femenino sub 17 en Paraguay, este es el calendario de Colombia

El grupo que dirige Carlos Paniagua espera alcanzar uno de los cuatro cupos al Mundial de la categoría.

  • La Selección Colombia de fútbol, sub 17 femenina se prepara en Paraguay par el Sudamericano de la categoría que da cuatro cupos al Mundial en Marruecos. FOTO CORTESÍA FCF
    La Selección Colombia de fútbol, sub 17 femenina se prepara en Paraguay par el Sudamericano de la categoría que da cuatro cupos al Mundial en Marruecos. FOTO CORTESÍA FCF
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 4 horas
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La Selección Colombia femenina Sub 17 ya está instalada en Paraguay para el inicio del Sudamericano de la categoría que da cuatro cupos al Mundial de Marruecos.

Las dirigidas por Carlos Paniagua descansan en la primera fecha del torneo que arranca este viernes con los duelos Bolivia-Chile y Paraguay-Argentina, del grupo de las cafeteras.

El torneo se extenderá hasta el 9 de mayo cuando se conocerá al campeón y las cuatro selecciones clasificadas al Mundial de Marruecos previsto para finales de octubre (del 17 al 7 de noviembre).

Hay que recordar que Colombia ya fue campeón de este certamen en 2008 y ha sido subcampeona en cuatro ocasiones (2013, 2018, 2022 y 2024). Además en 2022 logró el subtítulo del Mundial en India, al perder la final contra España, siendo este, el resultado más importante del país a nivel del fútbol mundial.

El grupo de elegidas por Paniagua está integrado por jugadoras de Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali, Deportivo Cali, Santa Fe, Junior, Atlas (Valle), Cortuluá, Orsomarso, Internacional de Bogotá y dos futbolistas que militan en los Estados Unidos.

Las jugadoras que aporta Atlético Nacional son la arquera Emily Ortega y la volante Emiliana Isaza, siendo las únicas de equipos de la región.

Las diez selecciones participantes fueron repartidas en dos grupos, en el A Colombia está junto a Argentina, Paraguay, Chile y Bolivia; mientras que en el B aparecen Brasil, Ecuador, Venezuela, Uruguay y Perú.

Los tres primeros de cada grupo avanzarán a la fase final del torneo para determinar el campeón y los clasificados al Mundial.

¿Quién es Maura Henao, la joya de la Sub-17?

En 2025 se dio a conocer en el Sudamericano de la categoría, a pesar de tener solo 15 años de edad, y en 2026 con más experiencia y los minutos sumado con el América de Cali en la Liga Profesional Femenina.

La jugadora nacida en el corregimiento de Todos los Santos en San Pedro, Valle del Cauca, es habilidosa con el balón, tiene olfato goleador y nunca da un balón por perdido.

Tras llegar al América de Cali ha mejorado en la parte física y ha acumulado minutos de competencia por lo que es una de las cartas fuerte del técnico Paniagua para el torneo en Paraguay.

¿Cuál es el calendario de Colombia en el Sudamericano?

Domingo 26 de abril

3:00 p.m. Colombia-Argentina

Martes, 28 de abril

6:00 p.m. Colombia - Chile

Jueves, 30 de abril

3:00 p.m., Colombia - Bolivia

Domingo 3 de mayo

6:00 p.m., Colombia - Paraguay

Las elegidas de Colombia para el Sudamericano

Atlético Nacional

Emiliana Isaza Velásquez

Emily Vanesa Ortega Moreno

Millonarios

Andrea Rodríguez Villadiego

Ana Sofía Marín Vargas

Melanie Sierra Martínez

Rihanna Cuesta Narcí

Sally Victoria Garzón Forero

América

Maura Henao Restrepo

Lauren Chamorro López

Juanita Parga Valencia

Deportivo Cali

Eidy Marcely Ruiz Delgado

Sofía Prieto Restrepo

Cortuluá

Karen Dayana Correa Moreno

Internacional de Bogotá

Gabriela Delgadillo Gómez

Orsomarso

Helis Dayana Torres Mena

Santa Fe

Izabela Cortés Rodríguez

Mariana Rodríguez Lotta

Atlas (Liga del Valle)

Oriana Torres Ortiz

Junior

Saileth Emilia Bonett Ojeda

Llaneros

Sara Gabriela Rojas Espinosa

Estados Unidos

Joy Hadassah Palacios, Montverde International Futbol Club

Vanessa Leonor Puerta, Susa Fc Academy

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