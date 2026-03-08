Capturado Camilo Gómez, candidato al Senado, por presuntos vínculos con Papá Pitufo

Aunque desde semanas atrás se conocía que la Fiscalía General de la Nación tenía información sobre los presuntos vínculos entre el candidato al Senado Camilo Gómez Castro y Diego Marín Buitrago, solo hasta este domingo, cuando se desarrollan las elecciones, se produjo la captura del aspirante político.
El candidato fue notificado por servidores del CTI de un requerimiento vigente en su contra, luego de sufragar en uno de los puestos de votación de la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá.
Según el proceso, el capturado sería uno de las articuladores de la red de corrupción que favoreció actividades de contrabando para Diego Marín Buitrago o ‘El Viejo’.