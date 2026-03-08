Capturado Camilo Gómez, candidato al Senado, por presuntos vínculos con Papá Pitufo

Según el proceso, el capturado sería uno de las articuladores de la red de corrupción que favoreció actividades de contrabando para Diego Marín Buitrago o ‘El Viejo’.

El candidato fue notificado por servidores del CTI de un requerimiento vigente en su contra, luego de sufragar en uno de los puestos de votación de la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá.

Aunque desde semanas atrás se conocía que la Fiscalía General de la Nación tenía información sobre los presuntos vínculos entre el candidato al Senado Camilo Gómez Castro y Diego Marín Buitrago , solo hasta este domingo, cuando se desarrollan las elecciones, se produjo la captura del aspirante político.

“Los elementos materiales probatorios indican que presuntamente mantenía contactos con representantes de entidades del orden nacional y regional, funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la Rama Judicial para que, a cambio de dinero, permitieran el ingreso al país, tránsito y comercialización de mercancía de contrabando, o se abstuvieran de actuar contra la organización ilegal”, informó la Fiscalía.

Gómez y Marín fueron captados en varias ocasiones en Cartagena, donde compartieron cenas, consumo de licor y reuniones privadas en restaurantes exclusivos. Las imágenes y grabaciones sugieren una relación frecuente y cercana. En audios obtenidos por un agente encubierto de la Fiscalía, identificado como Álvaro Galvis, se escucha a Gómez describir el nivel de confianza que tenía con el contrabandista y afirmar que podía ingresar a sus propiedades y solicitarle vehículos cuando los necesitaba.

“El man (‘Pitufo’) me tiene confianza, huevón, el man me tiene confianza. Yo entro a sus casas. ¿Sabe una cosa? Cuando yo necesito carro, el man llega y me los pone”, afirma el candidato Gómez en una grabación.

Gómez, además, habría alertado a Marín sobre movimientos y nombramientos al interior de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que podían afectar las operaciones de contrabando.

El candidato al Senado habría compartido con Marín detalles sobre el avance de indagaciones en su contra. La investigación recuerda que Gómez fue director del Instituto para la Economía Social (IPES) durante la Alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá y que mantenía vínculos con personas cercanas al actual Gobierno. Entre ellos, se menciona a Juan Fernando Petro, hermano del presidente, con quien Gómez fue visto en un evento realizado en México en 2023.

Por este mismo caso también se hizo efectiva la orden de captura contra José Luis Olaya Caicedo y Edgar Humberto Vaca Sánchez, dos exintegrantes de la Policía Nacional de Colombia. Según la investigación, Olaya Caicedo habría aprovechado su experiencia en el área de talento humano de la institución para identificar y perfilar uniformados que podrían colaborar con la red. Además, presuntamente se encargaba de recolectar dinero entre comerciantes en Cartagena para el pago de dádivas a otros funcionarios.