Primicia | Capturaron en Medellín a alias Medio Labio, presunto lavador de dinero conectado con la mafia europea

El detenido es miembro del clan Rendón Herrera, con antecedentes en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

  Durante la captura de alias "Medio Labio" también fue judicializado un escolta por porte ilegal de armas. FOTO: ARCHIVO.
    Durante la captura de alias “Medio Labio” también fue judicializado un escolta por porte ilegal de armas. FOTO: ARCHIVO.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 2 horas
bookmark

En un operativo realizado en la ciudad de Medellín fue capturado un presunto narcotraficante que se había convertido en una obsesión para las policías de Colombia y Europa: Jhon Henry González Herrera, alias Medio Labio.

En la detención participaron la Guardia Civil de España, Europol y la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), quienes coordinaron la detención del sospechoso este miércoles, cuando andaba acompañado de escoltas.

De acuerdo con el reporte policial del caso, conocido por EL COLOMBIANO, el indiciado fue detenido en cumplimiento de una orden de captura por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir.

“Medio Labio” está en el radar de las autoridades desde principios del siglo XXI, debido a su relación de sangre con los hermanos Fredy y Daniel Rendón Herrera (“el Alemán y “don Mario”), cabecillas de los bloques Élmer Cárdenas y Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los cuales son primos suyos.

En su prontuario aparecen investigaciones por ser el presunto asesor financiero de esos comandantes de las AUC, así como de Miguel Ángel y Víctor Mejía Múnera (“los Mellizos”), líderes del frente Vencedores de Arauca y de la banda “los Nevados”.

Tras la desmovilización de las autodefensas, “Medio Labio” al parecer siguió coordinando operaciones de lavado de activos para el Clan del Golfo, el cartel narcotraficante que cofundó su primo “don Mario”.

En esa tarea, al parecer estuvo involucrado en transacciones tasadas en $147.000 millones de pesos mediante el sistema Hawala, el cual utiliza las redes de contactos del contrabando de mercancía para transferir dinero de un país a otro sin usar el aparato bancario.

En el reporte se indica que González Herrera se convirtió en una persona de interés para las autoridades de España e Italia, por sus presuntos nexos con la mafia Calabresa y La ‘Ndrangheta, dos de los grupos criminales más poderosos de la Costa Mediterránea; de igual manera, con carteles mexicanos y la Mocromaffia, como se le denomina a una facción de traficantes de Marruecos, Países Bajos y Emiratos Árabes Unidos.

Fueron esas agencias extranjeras las que empezaron a detectar el intercambio de información entre estas mafias por medio de Sky CC, una aplicación de mensajería secreta con grado de encriptación militar, la cual tiene un botón de pánico para eliminar los datos a distancia ante cualquier sospecha de intento de interceptación.

En cuanto a los antecedentes judiciales, “Medio Labio” registra una detención en 2008 por porte ilegal de armas; entre 2020 y 2023 estuvo inmerso en un proceso por lavado de activos, y aunque se entregó a la justicia, fue posteriormente liberado por falta de evidencias.

Desde entonces habría permanecido en las sombras, hasta el momento de su arresto en Medellín. A uno de sus escoltas lo judicializaron por porte ilegal de armas.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: La droga con QR de “Iván Márquez” y los trucos tecnológicos de la mafia.

