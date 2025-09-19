Capturan en Buenaventura a alias Fily, acusado de torturar a un niño de 7 años

La detención se produjo en el marco de la estrategia nacional E-País, con apoyo de la Policía Nacional, la Unidad Básica de Investigación Criminal y el CTI. Tras las audiencias de legalización, un juez lo cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario.

Las autoridades llegaron al barrio La independencia, en Buenaventura, Valle del Cauca, para capturar a Rudy Lugo, conocido como alias Fily , presunto integrante del grupo delincuencial los Espartanos y señalado de torturar a un niño de siete años, de quien era su padrastro.

Según las investigaciones, los hechos ocurrieron en agosto de 2023, cuando el menor ingresó a la clínica Santa Sofía de Buenaventura con múltiples hematomas en cabeza, manos, pies y tórax. La Policía estableció que Fily le habría causado lesiones con latigazos, pedradas y golpes, además de amarrarlo de manos y pies para sumergirlo en un tanque de agua con intención de ahogarlo.

En el momento de la captura, alias Fily portaba un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, con proveedor y cartuchos, por lo que también fue detenido en flagrancia por fabricación, tráfico y porte ilegal de armas

De acuerdo con la Policía Valle, Fily tiene una trayectoria criminal de al menos cinco años y registra nueve anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por delitos como tortura agravada, hurto calificado, porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y violencia intrafamiliar.

En lo corrido del año, las autoridades han capturado a 61 personas en el Valle por delitos como tortura, violencia intrafamiliar y abuso sexual contra menores.