Capturaron al presunto asesino de una menor hallada desmembrada en Barrancabermeja

Las autoridades indicaron que el detenido habría utilizado un machete para desmembrar a la víctima después de atacarla con arma de fuego.

  • Iván Felipe Zambrano Galvis es señalado de terminar con la vida de una joven de 17 años, en Barrancabermeja. FOTOS: Archivo - redes sociales
Colprensa
06 de octubre de 2025
bookmark

Las autoridades lograron la captura de Iván Felipe Zambrano Galvis, conocido con los alias de ‘Pipe’ o ‘Duende’, señalado de haber participado en el feminicidio de una joven de 17 años, cuyo cuerpo fue hallado desmembrado el pasado 7 de mayo en el asentamiento humano Centenario, en la Comuna 7 de Barrancabermeja.

Zambrano Galvis, quien haría parte del grupo delincuencial común organizado ‘Los Búcaros’, fue detenido en Bucaramanga tras un operativo de seguimiento e inteligencia adelantado por la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en coordinación con la Fiscalía del puerto petrolero.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima presentaba cuatro impactos de arma de fuego y signos de desmembramiento. Durante varios meses los investigadores recolectaron pruebas técnicas y testimoniales que permitieron vincular a alias ‘Pipe’ con el hecho.

“Esta captura es de gran importancia, pues este hombre habría participado en un feminicidio. En el crimen habrían intervenido dos delincuentes más: alias Alianza, quien efectuó los disparos, y alias Champetúa, encargado de vigilar la escena”. afirmó el general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Entre los elementos probatorios se encuentran interceptaciones telefónicas análisis de registros de llamadas, búsquedas selectivas en bases de datos y cotejos periciales, que según el reporte oficial confirmaron su presunta responsabilidad.

Zambrano Galvis fue notificado de la orden judicial en su contra por los delitos de feminicidio agravado, ocultamiento y destrucción de material probatorio, hurto calificado y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Tras su captura fue puesto a disposición de la autoridad competente para su judicialización.

Así ocurrió el crimen de la menor hallada desmembrada en Barrancabermeja

“Se nos salió de las manos, pero no fue por falta de intentos”. Con esa frase, una tía de la menor de 17 años asesinada el pasado 7 de mayo en Barrancabermeja resume el sentimiento de impotencia que embarga a su familia tras el brutal crimen.

El cuerpo de la adolescente fue hallado desmembrado en zona boscosa del asentamiento humano Centenario, en la comuna 7. Las autoridades indicaron que el capturado habría utilizado un machete para desmembrar a la víctima después de atacarla con arma de fuego.

La joven tenía 17 años fue una destacada estudiante y taekwondista en el colegio El Castillo en donde la recuerdan con gran cariño por su talento y carisma.

Con información de Colprensa - Vanguardia*

