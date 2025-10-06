Capturaron al presunto asesino de una menor hallada desmembrada en Barrancabermeja

Las autoridades lograron la captura de Iván Felipe Zambrano Galvis, conocido con los alias de ‘Pipe’ o ‘Duende’, señalado de haber participado en el feminicidio de una joven de 17 años, cuyo cuerpo fue hallado desmembrado el pasado 7 de mayo en el asentamiento humano Centenario, en la Comuna 7 de Barrancabermeja.

Zambrano Galvis, quien haría parte del grupo delincuencial común organizado ‘Los Búcaros’, fue detenido en Bucaramanga tras un operativo de seguimiento e inteligencia adelantado por la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en coordinación con la Fiscalía del puerto petrolero.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima presentaba cuatro impactos de arma de fuego y signos de desmembramiento. Durante varios meses los investigadores recolectaron pruebas técnicas y testimoniales que permitieron vincular a alias ‘Pipe’ con el hecho.

“Esta captura es de gran importancia, pues este hombre habría participado en un feminicidio. En el crimen habrían intervenido dos delincuentes más: alias Alianza, quien efectuó los disparos, y alias Champetúa, encargado de vigilar la escena”. afirmó el general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.