Concejo de Bogotá aprobó proyecto que utilizará la IA para prevenir abusos sexuales en los menores: así se implementará

Con la aprobación unánime este viernes 6 de marzo del Proyecto de Acuerdo 461 de 2025 en el Concejo de la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia integrará formalmente la Inteligencia Artificial (IA) para combatir el abuso y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Le puede interesar: Denuncian abuso a niña de 3 años en jardín infantil de Bogotá y su madre acusa negligencia institucional La iniciativa, conocida e impulsada por la bancada del Partido Mira, estableció una hoja de ruta técnica para que el Distrito deje de ser un ente reactivo y se convierta en uno preventivo, dando un giro radical en su estrategia de protección a los derechos de la infancia. Y es que, según las autoridades de la capital, en 2025 se registraron 2.496 exámenes médico-legales por presunto abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Esta cifra superó ampliamente a las demás ciudades principales del país, expresaron desde Medicina Legal.

En 2025 y lo corrido de 2026 el sistema de alertas de la secretaría de educación reporto más de 10.800 casos de violencia sexual en Bogotá. FOTO: Manuel Saldarriaga

De la reacción a la anticipación de delitos: así funcionará el plan

El núcleo de este acuerdo radica en el análisis avanzado de datos. La normativa orienta a la Administración Distrital a utilizar la tecnología como un soporte de detección temprana, procesando información de observatorios y sistemas locales para mapear riesgos en barrios específicos. Esta capacidad analítica busca identificar peligros antes de que los delitos lleguen a ejecutarse en entornos físicos o digitales. El concejal Samir Bedoya Piraquive enfatizó la importancia de este cambio de paradigma en la seguridad pública. “Esto significa pasar de la reacción a la anticipación. Significa salvar vidas antes de que el daño ocurra en los menores”, detalló. Bajo esta premisa, el acuerdo dota a las autoridades de herramientas de procesamiento que actualmente no se explotan en su total capacidad.

El Proyecto de Acuerdo 461 de 2025 fue aprobado por unanimidad y ahora pasa a sanción del Alcalde Mayor. FOTO: Autoridades de España

Con respecto a la seguridad, la implementación no será discrecional. El proyecto incorpora un blindaje normativo que exige que cualquier uso de IA se rija por principios estrictos de gobernanza de datos y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Este enfoque ético buscará garantizar que la vigilancia tecnológica se centre exclusivamente en la protección de los menores, evitando abusos en el manejo de la información sensible. El concejal Fabián Puentes destacó que la inteligencia artificial es una respuesta necesaria frente a una criminalidad que ya domina el entorno digital. “La inteligencia artificial, usada con ética, gobernanza y control, puede convertirse en una aliada poderosa en la protección de quienes más lo necesitan”, puntualizó Puentes, quien hace parte de la bancada proponente.

Implementación progresiva y costo cero

La ejecución de estos lineamientos con apoyo de la Inteligencia Artificial (IA) estará bajo la responsabilidad de la Alta Consejería Distrital de TIC, de acuerdo con los parámetros informados por el Concejo. Según el texto aprobado, la integración de estas herramientas se realizará de manera progresiva, optimizando la capacidad institucional y tecnológica con la que ya cuenta el Distrito. Un punto clave es que su puesta en marcha no generará gastos adicionales al presupuesto de la ciudad.