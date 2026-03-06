La Constituyente que propone la izquierda es fascista: Rafael Nieto

Rafael Nieto Loaiza, quien fue viceministro del Interior en el mandato de Álvaro Uribe, volvió al ruedo político como candidato al Senado por el Centro Democrático (CD). A su juicio, una misión clave del próximo Congreso será contrarrestar la propuesta de Asamblea Constituyente del petrismo, que según él es “fascista”.
El hecho de que usted esté en el número 2 de la lista le garantiza prácticamente la curul, porque sería insólito que el Centro Democrático no saque sino un senador. ¿Entonces estamos hablando con un senador electo?
“Si el CD sacara solo un senador, nos toca a todos irnos a vivir a Bolivia. Sería la debacle en el país, ¿no? Confiamos en que como mínimo saquemos 18, ojalá los 25, pensando en que el presidente Uribe está en la posición 25 de la lista”.
Ahí se ha generado un problema frente a los votos que podría tener el CD, que están divididos porque surgió la lista de Creemos, de Salvación Nacional e incluso la de Oxígeno, que tienen cierta afinidad. ¿Ahí pueden perder votos ustedes?
“Veo difícil que esos partidos superen el umbral, que es el 3% de los votos que haya para el Congreso, tomando en cuenta las cifras normales de abstención. Ese umbral debería estar alrededor de 600.000 votos. Es probable que la votación aumente, porque cuando las elecciones se polarizan tiende a subir la participación ciudadana, de manera que habrá una disminución de la abstención y subirá el umbral. Y en esa línea, me temo que ninguna de esas tres listas pase el umbral. Salvación Nacional sacó 31.000 votos en las elecciones pasadas, para superar el umbral tendría que crecer de manera muy significativa, y no veo cómo lo pueden hacer”.
Supongamos que algunas de esas listas lleguen a 650.000, que sería más o menos el umbral calculado así en servilleta, pues les implicaría dos o tres senadores.
“Tres senadores. Lo que sería una tragedia es que no superaran el umbral, porque esas listas que elegirían los senadores que tienen unas afinidades con nosotros se perdería. Serían cinco o seis senadores que hacen una diferencia importante”.
Es decir, la centroderecha o la derecha estarían perdiendo en caso de que no se den los resultados de estos partidos...
“Correcto. Y por tanto, quienes van a ir a votar el domingo deben pensarse muy bien en el efecto que tiene ese voto. Ojalá no se perdiera ese”.