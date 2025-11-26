Fiscalía pedirá cárcel para los exministros Velasco y Bonilla por corrupción en caso UNGRD

El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ya no pudo seguir evadiendo el avance de la Fiscalía en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). Durante meses observó cómo la justicia llamaba a declarar, uno tras otro, a exfuncionarios de alto nivel involucrados en las irregularidades, mientras su propio nombre aparecía de forma reiterada en testimonios y documentos.
Ahora, con su vinculación formal al proceso que indaga cómo se habrían desviado recursos públicos desde el propio Gobierno, la investigación, que llevaba varias semanas sin mayores movimientos, vuelve al centro de la agenda judicial y política del país.
Lea aquí: La Corte Suprema llama a declarar a Andrea Ramírez, testigo clave en caso UNGRD, aunque la Fiscalía todavía no la toca