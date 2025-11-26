x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Se ampliaron las inscripciones para el Festival Sudamericano de la Juventud de Ajedrez 2025 que se realizará en Cali

La Federación Colombiana de Ajedrez (Fecodaz) amplió el plazo de inscripción para el Festival Sudamericano de la Juventud 2025 en Cali. El evento, que reunirá a 800 deportistas de 10 países. Conozca las nuevas fechas límite y cómo participar.

  • Cali recibe a los mejores ajedrecistas del continente para el Festival Sudamericano de la Juventud de Ajedrez, que se realizará del 5 al 12 d diciembre. FOTO CORTESÍA
    Cali recibe a los mejores ajedrecistas del continente para el Festival Sudamericano de la Juventud de Ajedrez, que se realizará del 5 al 12 d diciembre. FOTO CORTESÍA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 8 horas
bookmark

Los organizadores del Festival Sudamericano de la Juventud de Ajedrez 2025 que se realizará en Cali confirmaron que, ante la amplia demanda y solicitudes de jugadores nacionales y extranjeros, se amplió el plazo para la inscripción para el evento que se hará en el Velódromo Alcides Nieto Patiño de Cali, del 5 al 12 de diciembre.

El plazo se amplió para que los deportistas extranjeros se puedan inscribir hasta el próximo lunes primero de diciembre, en tanto que los colombianos lo podrán hacer hasta el miércoles 3 de diciembre.

Le puede interesar: Indio Dommaraju Gukesh de 18 años se convirtió en el campeón del mundo más joven de ajedrez

Los interesados pueden comunicarse al número celular 3227342146, donde les informarán sobre el proceso de inscripción al evento que les permitirá ser parte de una competencia en busca de seguir mejorando su nivel y luchar por los títulos de IM: Maestro Internacional, FM: Maestro FIDE, MC: Candidato a Maestro, WIM: Maestra Internacional y WFM: Maestra FIDE.

La Federación Colombiana de Ajedrez (Fecodaz) en conjunto con la Confederación de Ajedrez de las Américas (CCA) y la Liga Vallecaucana de Ajedrez, siguen en los preparativos del Sudamericano Juvenil, que desarrollará en la capital de la Salsa con cerca de 800 deportistas entre 6 y 18 años de edad, de los 10 países del continente.

El torneo cuenta con el apoyo del Comité Olímpico Colombiano, Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, la Liga Vallecaucana de Ajedrez y la Alcaldía de Santiago de Cali a través de la Secretaría del Deporte y la Recreación.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Cuáles son las nuevas fechas límite de inscripción al Sudamericano de Ajedrez?
El plazo para deportistas extranjeros es hasta el lunes 1 de diciembre. Los jugadores colombianos tienen hasta el miércoles 3 de diciembre para completar su inscripción y ser parte del Festival Sudamericano de la Juventud.
¿Qué significan los títulos de ajedrez IM, FM, WIM y WFM?
Son títulos oficiales otorgados por la FIDE. IM (Maestro Internacional) y FM (Maestro FIDE) son para categorías generales, mientras que WIM y WFM son los equivalentes exclusivos para mujeres. Estos se obtienen por rendimiento en torneos internacionales.
¿En qué formato se jugará el Festival Sudamericano de la Juventud?
Aunque el formato de juego específico (clásico, rápido o blitz) no se detalla en el comunicado, este tipo de festivales juveniles suele jugarse bajo el ritmo Clásico. Esto asegura que las partidas cumplan con los estándares de tiempo requeridos para la obtención de títulos internacionales.

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida