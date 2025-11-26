Se ampliaron las inscripciones para el Festival Sudamericano de la Juventud de Ajedrez 2025 que se realizará en Cali

Los organizadores del Festival Sudamericano de la Juventud de Ajedrez 2025 que se realizará en Cali confirmaron que, ante la amplia demanda y solicitudes de jugadores nacionales y extranjeros, se amplió el plazo para la inscripción para el evento que se hará en el Velódromo Alcides Nieto Patiño de Cali, del 5 al 12 de diciembre.

El plazo se amplió para que los deportistas extranjeros se puedan inscribir hasta el próximo lunes primero de diciembre, en tanto que los colombianos lo podrán hacer hasta el miércoles 3 de diciembre.



Le puede interesar: Indio Dommaraju Gukesh de 18 años se convirtió en el campeón del mundo más joven de ajedrez