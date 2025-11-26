Se necesitan $19 billones cada año de aquí al 2035 para las vías de Colombia; CCI y Anif hablan de dónde saldría la plata

En el 22 Congreso Nacional de Infraestructura, realizado en Cartagena, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) y el centro de estudios económicos Anif presentaron un análisis profundo sobre los retos que enfrenta el país para financiar los proyectos de transporte en los próximos años. El estudio pone cifras concretas sobre la mesa y advierte que, aunque la Ley 1508 de 2012 transformó el sector y permitió atraer inversión privada mediante esquemas de APP, las brechas siguen siendo enormes. El documento recuerda que el cumplimiento del Plan Maestro Intermodal 2021–2051 (PMTI) depende de una inversión efectiva y sostenida. Con base en la información disponible, el análisis se centró en el modo carretero y calculó cuánto se necesita invertir para cumplir las metas trazadas. Puede leer: Colombia solo ha ejecutado el 7% del presupuesto de infraestructura: alertan riesgo de más de 100 proyectos

Cuánto necesita invertir Colombia: el hueco financiero es gigantesco

Para el primer periodo del PMTI (2023–2035), el estudio estima que se requieren $19 billones anuales, el equivalente al 1,1% del PIB de 2024, para sacar adelante los proyectos carreteros priorizados y no priorizados. A esto se suman $5,6 billones anuales (0,3% del PIB) para rehabilitar y mantener la malla vial terciaria en todo el país. El cálculo para el segundo periodo (2036–2045) tampoco es menor. Según el estudio, Colombia necesitará $11,9 billones al año (0,7% del PIB) para intervenir 5.535 km de malla vial primaria y secundaria, además de $6,7 billones anuales (0,4% del PIB) para mejorar 62.887 km de vías terciarias. El mensaje de Anif y la CCI es que el país enfrenta una demanda enorme de recursos para infraestructura, mientras los mecanismos actuales como los peajes, vigencias futuras e ingresos por explotación comercial no alcanzan para cerrar la brecha.

Fuentes de financiación para las carreteras de Colombia, ¿qué funciona y qué no?