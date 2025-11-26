Se necesitan $19 billones cada año de aquí al 2035 para las vías de Colombia; CCI y Anif hablan de dónde saldría la plata

En el 22 Congreso Nacional de Infraestructura, realizado en Cartagena, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) y el centro de estudios económicos Anif presentaron un análisis profundo sobre los retos que enfrenta el país para financiar los proyectos de transporte en los próximos años.
El estudio pone cifras concretas sobre la mesa y advierte que, aunque la Ley 1508 de 2012 transformó el sector y permitió atraer inversión privada mediante esquemas de APP, las brechas siguen siendo enormes.
El documento recuerda que el cumplimiento del Plan Maestro Intermodal 2021–2051 (PMTI) depende de una inversión efectiva y sostenida. Con base en la información disponible, el análisis se centró en el modo carretero y calculó cuánto se necesita invertir para cumplir las metas trazadas.
Puede leer: Colombia solo ha ejecutado el 7% del presupuesto de infraestructura: alertan riesgo de más de 100 proyectos