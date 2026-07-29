Condenan a Carlos Caicedo a 9 años de prisión por corrupción cuando fue alcalde de Santa Marta

El exalcalde de Santa Marta y excandidato presidencial, Carlos Caicedo, fue declarado culpable por las irregularidades en la contratación para la modernización de varios centros de salud durante su administración. La Fiscalía pidió que no se le concedan beneficios judiciales al considerar la gravedad de los hechos.
La jueza Novena Penal del Circuito de Bogotá lo encontró responsable de los delitos de “contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso heterogéneo con peculado por apropiación agravado en calidad de coautor”, dentro del proceso relacionado con la intervención de cuatro centros de salud del Distrito.
La jueza le impuso una pena principal de 117,6 meses de prisión —equivalentes a 9 años y 9 meses—, una multa de 4.453.229.734 de pesos y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la condena, además de la inhabilitación intemporal prevista en el artículo 122 de la Constitución para quienes cometen delitos contra la administración pública.
La sentencia, fechada en este miércoles, también determinó que Caicedo no se hace acreedor a ningún mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por lo que el despacho ordenó librar en su contra la respectiva orden de captura una vez quede en firme el fallo.
Será el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) el encargado de definir el centro de reclusión donde cumplirá la condena.